В Україні буде дефіцит електроенергії ще два роки, — Центр дослідження енергетики

Директор Олександр Харченко підтвердив, що в Україні "відвертий дефіцит" генерувальних потужностей. Він попередив, що швидко розв’язати ці проблеми не вдасться.

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Обстріли ЗС РФ спричинили в Україні серйозні проблеми з електрогенерацією. На повне відновлення знадобляться роки. Про це під час брифінгу 16 травня повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

"Ми знаходимось в складній ситуації. У нас відвертий дефіцит генерувальних потужностей", — підкреслив він.

Експерт зазначив, що високовольтні мережі в Україні перебувають нині у кращому стані, якщо порівнювати їх з генерувальними потужностей. З його слів, довготермінових загроз з цього боку "значно менше", ніж проблем з генерацією.

"І, на жаль, ці проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться. Навіть якщо певну частину тих пошкоджень, які були нанесені, вдасться найближчим часом усунути й відновити роботу окремих енергоблоків, то, в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки й це буде просто нормальним станом для української енергосистеми", — заявив Харченко.

Брифінг про ситуацію з енергетикою в Україні (коментар Олександра Харченка — з 3:02)

Нагадаємо, 15 травня у ДТЕК попередили, що в Україні знову почали діяти графіки відключень світла. Енергетики пояснили, що надзвичайно складна ситуація в системі пов’язана з обстрілами ЗС РФ. У компанії запевнили, що фахівці намагаються стабілізувати ситуацію якнайшвидше, та закликали громадян споживати світло "розумно".

Міністр енергетики Герман Галущенко також закликав українців економити електрику, спрогнозувавши дуже складну зиму. Він наголосив, що в будь-якій іншій країні за втрати таких обсягів потужності стався б тотальний блекаут.