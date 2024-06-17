В Украине могут сократить продолжительность отключений света: что готовит Кабмин

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко выразил надежду, что уже 18 июня правительство примет решение, которое сделает отключения света бытовым потребителям менее длительными.

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В Правительстве намерены существенно сократить перечень потребителей, которые не подлежат отключению от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других. Соответствующее решение примут уже завтра. Об этом в эфире канала Киев 24 заявил советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. И соответственно это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии", — пояснил он.

По словам советника главы правительства, это даст возможность расширить перечень потребителей, которые охватываются графиками, а также уменьшить продолжительность таких отключений.

"Я ожидаю, что решение будет принято уже завтра", — отметил Бойко

Стоит отметить, что, как пояснил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян, в Украине будет обновлен перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию. Таким образом от линий, которые питают критическую инфраструктуру, должны быть отключены все остальные потребители.

В то же время в "Укрэнерго" рассказывали, что различные интервалы отключений света и различные суммарные суточные отключения в городах зависят от количества критической инфраструктуры.

17 июня сообщалось, что продолжительность отключений электроэнергии в Украине будет существенно зависеть от погоды, которая, в свою очередь, влияет на работу солнечных электростанций.

При этом 16 июня в эфире телемарафона глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что до конца июля ситуация в энергосистеме Украины будет достаточно сложной, и основной причиной этого станет ремонт на блоках АЭС.