В Україні можуть скоротити тривалість відключень світла: що готує Кабмін

Радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко висловив сподівання, що вже 18 червня уряд ухвалить рішення, яке зробить відключення світла побутовим споживачам менш тривалими.

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В Уряді мають намір суттєво скоротити перелік споживачів, які не підлягають відключенню від електроенергії, що дасть змогу скоротити тривалість відключень для інших. Відповідне рішення ухвалять вже завтра. Про це в ефірі каналу Київ 24 заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", — пояснив він.

За словами радника глави уряду, це дасть можливість розширити перелік споживачів, які охоплюються графіками, а також зменшити тривалість таких відключень.

"Я очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", — зазначив Бойко

Варто зазначити, що, як пояснив глава Держенергонагляду Руслан Слободян, в Україні буде оновлено перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. Таким чином від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.

Водночас в "Укренерго" розповідали, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах залежать від кількості критичної інфраструктури.

17 червня повідомлялося, що тривалість відключень електроенергії в Україні буде суттєво залежати від погоди, яка, у свою чергу, впливає на роботу сонячних електростанцій.

При цьому 16 червня в ефірі телемарафону глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що до кінця липня ситуація в енергосистемі України буде досить складною, і основною причиною цього стане ремонт на блоках АЕС.