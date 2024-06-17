Графіки відключення світла залежать від погоди: експерти пояснили, скільки це триватиме

За словами керівника правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, через хмарну погоду виробництво енергії на сонячних електростанціях суттєво знижується.

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Масовані удари ЗС РФ по українській енергосистемі призвели до збільшення її вразливості від деяких, на перший погляд, неочевидних факторів. Так, впродовж минулого тижня однією з причин запровадження графіків відключення світла стала, серед іншого, хмарна погода. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Що відомо про вплив хмарності на енергосистему

В "Укренерго" повідомили, що минулого тижня застосування графіків відбувалося з низки причин. Так, спочатку мова йшла про зростання споживання через спеку, надалі знеструмлення відбувалися через несприятливі погодні умови, а з наближенням вихідних додалося також зниження роботи сонячних електростанцій (СЕС) через хмарність.

Як відомо, Україну минулого тижня накрили затяжні зливи, причому впродовж доби 12 червня в Києві випало понад половину місячної норми опадів. Такого у столиці не спостерігалося останніх 30 років.

В інтерв'ю ЗМІ керівник правління "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що хмарна погода призводить до суттєвого зниження виробництво енергії на сонячних електростанціях.

"Наша енергосистема втратила понад 9 ГВт потужності і не має резерву міцності. Якщо до цього у нас були якісь додаткові електростанції, на яких можна було швидко збільшити потужності, то наразі такого маневру немає. Саме тому ми стали досить залежними від погоди", — зазначив він.

Водночас він додав, що через суттєві зміни у споживанні чи зниженні виробництва енергії на СЕС системі доводиться балансуватися відключеннями світла. Альтернативних інструментів немає, а не балансувати — не вихід, оскільки це може спричинити тяжку аварію з повним погашенням енергосистеми.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко каже, що в Україні зараз постійно відчувається нестача потужності, близько 70% об'єктів генерації зруйновані, тому залежність від погоди тільки посилилася. До того ж продовжується виведення енергоблоків атомних електростанцій у ремонт.

"Ці два фактори мають вплив на ситуацію з графіками. Ми повністю позбавлені цього резерву. І будь-які зміни у споживанні, імпорті, виведення енергоблоків і навіть погодні фактори кардинально впливають на дефіцит в енергосистемі і відповідно на графіки погодинних відключень", — розповів він.

За словами Володимира Омельченка, у 2022 чи 2023 роках такої залежності не було, оскільки енергосистема була в іншому стані.

"Порівняно з 2022 або 2023 роком у нас значно менше потужностей приблизно на 40-50%. Навіть тоді був певний запас. Таким чином, чим довше буде тривати війна та обстріли, тим довше ми будемо залежати в тому числі від погодних факторів", — додав він.

Частка сонячної енергетики

У реєстрі НКРЕКП вказано, що станом на квітень 2024 року в Україні налічувалося 1369 сонячних електростанцій. Це найпопулярніший тип зеленої генерації, кількість таких станцій становить 75% від усіх об'єктів відновлюваної енергетики.

Близько половини всіх СЕС знаходяться в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій, Київській та Миколаївській областях. Деякі станції знаходяться на окупованих територіях, тому недоступні українській енергосистемі. З лютого 2022 року окупанти зруйнували чи пошкодили щонайменше 13% промислових сонячних електростанцій.

Водночас після останніх ударів по об'єктах гідро- та теплової генерації на сонячну припадає близько 20% у загальній структурі, пояснив директор спеціальних проєкті у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. Він вважає, що якщо наявність або відсутність енергії визначається погодою, це спричиняє велику проблему.

"Енергетика весь час працює на межі. Дефіцити виникають щодобово, тому навіть хмарність сильно впливає. Тому що сонячні електростанції влітку у світлий час доби можуть давати до 15% усієї генерації в Україні. Це досить багато, тому хмарність теж має певний вплив", — наголошує Володимир Омельченко. На його думку, такий вплив може бути значним.

Вплив прогнозу погоди на графіки

На те, чи буде в оселі світло, безпосереднім чином впливає погода. Так, генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко пояснював, що вдень генерується більше енергії, ніж уночі. До того ж Україна переважно в денні години імпортує електроенергію та отримує аварійну допомогу. А вночі здебільшого аварійна допомога не надається, а імпорт — на мінімумі.

"Вдень дуже активно працюють сонячні електростанції. Вони виробляють значні обсяги електроенергії та дають можливість ГАЕС набрати воду, щоб виробляти електроенергію ввечері", — зазначив Коваленко і додав, що саме це може стати причиною перенесення графіків відключення світла та їх застосування раніше, ніж планувалося.

Ця залежність надалі збережеться

16 червня в ефірі телемарафону глава "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що впродовж цього тижня ситуація в українській енергосистемі суттєво ускладниться. Відключення триватимуть через очікуване підвищення температури повітря, що збільшить споживання. До того ж днями вивели у ремонт енергоблок на одній з АЕС, а у 20-х числах планують вивести ще один.

Разом з цим ремонтна кампанія на АЕС переважно стосується перевантаження ядерного палива. Воно певний час виробляє електроенергію, проте потім треба обов'язково міняти. Через це зупинку енергоблоків можна лише перенести на кілька днів, однак не повністю відмовитись від цього.

Ближче до осені українські АЕС будуть працювати на повну потужність. Втім, це не означає, що осінь та зиму вдасться пройти без графіків, навіть у разі відсутності нових ударів по енергетиці. Оскільки для відновлення генерації потрібні десятки мільярдів доларів і не один рік.

14 червня стало відомо, що в Україні здійснюється інвентаризація підключень до електромереж об’єктів критичної інфраструктури. Також оновлюється перелік об'єктів, які не підлягають відключенню.

При цьому гендиректор Yasno Сергій Коваленко дав невтішний прогноз щодо відключень світла взимку. За його словами, потрібно бути готовим до того, що електрику подаватимуть лише 5 – 6 годин на добу.