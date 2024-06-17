Графики отключения света зависят от погоды: эксперты объяснили, сколько это продлится

По словам руководителя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, из-за облачной погоды производство энергии на солнечных электростанциях существенно снижается.

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Массированные удары ВС РФ по украинской энергосистеме привели к увеличению ее уязвимости от некоторых, на первый взгляд, неочевидных факторов. Так, на прошлой неделе одной из причин введения графиков отключения света стала, среди прочего, облачная погода. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина".

Что известно о влиянии облачности на энергосистему

В "Укрэнерго" сообщили, что на прошлой неделе применение графиков происходило по ряду причин. Так, сначала речь шла о росте потребления из-за жары, в дальнейшем обесточивания происходили из-за неблагоприятных погодных условий, а с приближением выходных добавилось также снижение работы солнечных электростанций (СЭС) из-за облачности.

Как известно, Украину на прошлой неделе накрыли затяжные ливни, причем в течение суток 12 июня в Киеве выпало более половины месячной нормы осадков. Такого в столице не наблюдалось последних 30 лет.

В интервью СМИ руководитель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что облачная погода приводит к существенному снижению производство энергии на солнечных электростанциях.

"Наша энергосистема потеряла более 9 ГВт мощности и не имеет резерва прочности. Если до этого у нас были какие-то дополнительные электростанции, на которых можно было быстро увеличить мощности, то сейчас такого маневра нет. Именно поэтому мы стали достаточно зависимыми от погоды", — отметил он.

В то же время он добавил, что из-за существенных изменений в потреблении или снижении производства энергии на СЭС системе приходится балансироваться отключениями света. Альтернативных инструментов нет, а не балансировать — не выход, поскольку это может вызвать тяжелую аварию с полным погашением энергосистемы.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко говорит, что в Украине сейчас постоянно ощущается нехватка мощности, около 70% объектов генерации разрушены, поэтому зависимость от погоды только усилилась. К тому же продолжается вывод энергоблоков атомных электростанций в ремонт.

"Эти два фактора имеют влияние на ситуацию с графиками. Мы полностью лишены этого резерва. И любые изменения в потреблении, импорте, выводе энергоблоков и даже погодные факторы кардинально влияют на дефицит в энергосистеме и соответственно на графики почасовых отключений", — рассказал он.

По словам Владимира Омельченко, в 2022 или 2023 годах такой зависимости не было, поскольку энергосистема была в другом состоянии.

"По сравнению с 2022 или 2023 годом у нас значительно меньше мощностей примерно на 40-50%. Даже тогда был определенный запас. Таким образом, чем дольше будет продолжаться война и обстрелы, тем дольше мы будем зависеть в том числе от погодных факторов", — добавил он.

Доля солнечной энергетики

В реестре НКРЭКУ указано, что по состоянию на апрель 2024 года в Украине насчитывалось 1369 солнечных электростанций. Это самый популярный тип зеленой генерации, количество таких станций составляет 75% от всех объектов возобновляемой энергетики.

Около половины всех СЭС находятся в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях. Некоторые станции находятся на оккупированных территориях, поэтому недоступны украинской энергосистеме. С февраля 2022 года оккупанты разрушили или повредили не менее 13% промышленных солнечных электростанций.

В то же время после последних ударов по объектам гидро- и тепловой генерации на солнечную приходится около 20% в общей структуре, пояснил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Он считает, что если наличие или отсутствие энергии определяется погодой, это вызывает большую проблему.

"Энергетика все время работает на пределе. Дефициты возникают ежесуточно, поэтому даже облачность сильно влияет. Потому что солнечные электростанции летом в светлое время суток могут давать до 15% всей генерации в Украине. Это достаточно много, поэтому облачность тоже имеет определенное влияние", — отмечает Владимир Омельченко. По его мнению, такое влияние может быть значительным.

Влияние прогноза погоды на графики

На то, будет ли в доме свет, непосредственным образом влияет погода. Так, генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко объяснял, что днем генерируется больше энергии, чем ночью. К тому же Украина преимущественно в дневные часы импортирует электроэнергию и получает аварийную помощь. А ночью в основном аварийная помощь не предоставляется, а импорт — на минимуме.

"Днем очень активно работают солнечные электростанции. Они производят значительные объемы электроэнергии и дают возможность ГАЭС набрать воду, чтобы производить электроэнергию вечером", — отметил Коваленко и добавил, что именно это может стать причиной переноса графиков отключения света и их применения раньше, чем планировалось.

Эта зависимость в дальнейшем сохранится

16 июня в эфире телемарафона глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в течение этой недели ситуация в украинской энергосистеме существенно осложнится. Отключения будут продолжаться из-за ожидаемого повышения температуры воздуха, что увеличит потребление. К тому же на днях вывели в ремонт энергоблок на одной из АЭС, а в 20-х числах планируют вывести еще один.

Вместе с этим ремонтная кампания на АЭС преимущественно касается перегрузки ядерного топлива. Оно определенное время производит электроэнергию, однако потом надо обязательно менять. Поэтому остановку энергоблоков можно лишь перенести на несколько дней, однако не полностью отказаться от этого.

Ближе к осени украинские АЭС будут работать на полную мощность. Впрочем, это не означает, что осень и зиму удастся пройти без графиков, даже в случае отсутствия новых ударов по энергетике. Поскольку для восстановления генерации нужны десятки миллиардов долларов и не один год.

14 июня стало известно, что в Украине осуществляется инвентаризация подключений к электросетям объектов критической инфраструктуры. Также обновляется перечень объектов, которые не подлежат отключению.

При этом гендиректор Yasno Сергей Коваленко дал неутешительный прогноз относительно отключений света зимой. По его словам, нужно быть готовым к тому, что электричество будут подавать только 5 — 6 часов в сутки.