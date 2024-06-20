Пенсии в Украине: получают ли выплаты лица на полном государственном содержании

Во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии.

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Несмотря на полномасштабную войну, начатую Россией, украинцы продолжают получать пенсии и социальные выплаты. Некоторым пенсионерам обеспечивается полное государственное содержание. Об этом пишет издание "На пенсии".

Согласно статье 48 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", во время пребывания пенсионера на полном государственном содержании в соответствующем учреждении ему выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. Если размер пенсии превышает стоимость содержания, выплачивается разница между пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25% от назначенной пенсии.

Если пенсионер, проживающий в учреждении с полным государственным обеспечением, имеет членов семьи, которые неспособны к трудовой деятельности и находятся на его иждивении, пенсия распределяется следующим образом: 25% пенсии выплачивается самому пенсионеру, а оставшиеся средства, но не более 50% от размера назначенной пенсии, получают указанные члены семьи.

Детям-сиротам, находящимся на полном государственном содержании в связи с потерей кормильца, пенсия выплачивается в полном размере и перечисляется на их банковские счета.

Детям, которые находятся на полном государственном содержании и не являются детьми-сиротами, выплачивается 50 процентов назначенной пенсии в связи с потерей кормильца, которая перечисляется на их банковские счета.

Лицам, получающим пенсию за особые заслуги и находящимся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении, пенсия за особые заслуги выплачивается в полном объеме.

Ранее сообщалось, что украинцам ко Дню Независимости выплатят единовременное пособие. Меньше всего, по 450 грн, от государства получат участники войны. А вот больше всего, по 3100 гривен получат те, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

Также Фокус писал, что украинцы покупают рекордные объемы иностранной валюты. Рост курса и усиление девальвационных ожиданий вновь привлекли внимание граждан к валютному рынку, а потому в обменниках стало больше клиентов.