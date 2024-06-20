Пенсії в Україні: чи отримують виплати особи на повному державному утриманні

Під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії.

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Незважаючи на повномасштабну війну, розпочату Росією, українці продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Деяким пенсіонерам забезпечується повне державне утримання. Про це пише видання "На пенсії".

Згідно зі статтею 48 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії. Якщо розмір пенсії перевищує вартість утримання, виплачується різниця між пенсією та вартістю утримання, але не менш як 25% від призначеної пенсії.

Якщо пенсіонер, який проживає в установі з повним державним забезпеченням, має членів сім'ї, які нездатні до трудової діяльності та перебувають на його утриманні, пенсію розподіляють таким чином: 25% пенсії виплачується самому пенсіонерові, а решту коштів, але не більш як 50% від розміру призначеної пенсії, отримують зазначені члени сім'ї.

Дітям-сиротам, які перебувають на повному державному утриманні у зв'язку з втратою годувальника, пенсія виплачується в повному розмірі та перераховується на їхні банківські рахунки.

Дітям, які перебувають на повному державному утриманні і не є дітьми-сиротами, виплачується 50 відсотків призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника, яка перераховується на їхні банківські рахунки.

Особам, які отримують пенсію за особливі заслуги і перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі, пенсія за особливі заслуги виплачується в повному обсязі.

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