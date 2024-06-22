В парламенте уже представлены тексты всех трех законопроектов, предлагающих бронирование сотрудников за ежемесячный специальный сбор. Фокус изучил документы и поговорил с юристами, чтобы выяснить, что именно предлагают и чем будет полезно такое бронирование, если парламент проголосует за это.

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Народные депутаты, похоже, серьезно взялись за инициативу, способную повлиять на обеспеченность кадрами украинских предприятий, а в парламенте зарегистрировали сначала законопроект №11331, а чуть позже и два альтернативных — проект №11331-1 и №11331-2. "Вся экономика держится на том, что есть отдельные крупные компании, на которых держится инфраструктура. Есть те, кто обслуживает эти компании. Есть те, кто обслуживает бизнес, и те, кто обслуживает конечных потребителей. И для того, чтобы понять, как честно, прозрачно для всех бронировать, фактически нужны честные правила относительно того, какое количество на предприятии может быть забронировано, и может ли быть вообще в каких-то сферах бронирования, если сфера не критична для развития экономики", — говорит Наталья Слинько, владелица консалтингового агентства TalentMatch. Эксперт добавляет: экономическое бронирование поможет поддержать развитие экономики, и обойтись без него невозможно. Фокус исследовал нюансы экономического бронирования и содержание всех предложений такого бронирования.

Самый первый зарегистрированный: как предлагают бронировать в проекте №11331

Сначала 11 июня депутаты зарегистрировали законопроект №11331, где речь шла о бронировании любого сотрудника любым предприятием за военный сбор в размере 1200 необлагаемых минимумов, то есть 20400 грн. Однако вскоре документ на сайте парламента заменили на другой, более расширенный, где много статей посвящено развитию экономики, поддержке бизнеса и предпринимателей. А в заключительных положениях документа указано, что часть первую статьи 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается дополнить пунктом о бронировании. При этом, такое бронирование возможно для предприятий, у которых отсутствует задолженность по выплате заработной платы и по уплате общегосударственных и местных налогов, сборов и других обязательных платежей. Также, согласно документу, ФЛП или его наемные работники имеют право на бронирование, если объем дохода предпринимателя в течение календарного месяца составляет не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины, и подтверждение ведения хозяйственной деятельности в течение предыдущего годового отчетного (налогового) периода.

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По словам Александра Камши, адвоката, руководителя Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", в проекте речь идет не о военном сборе, а об отдельном сборе, который должен быть установлен Налоговым кодексом Украины. "Размер сбора предлагается установить, согласно законопроекту № 11331-2", — говорит юрист.

Остается нерешенным вопрос о правах военнообязанных не быть мобилизованными ДО момента их официального бронирования, говорят юристы

"Учитывая, что подобный проект "экономического" бронирования обсуждается больше всего то, вероятно, что именно такая модель бронирования и будет одобрена, а не модель, в которой за ориентир берется размер средней заработной платы на предприятии", — отмечает Александр Камша.

Если экономическое бронирование будет одобрено парламентом, то военнообязанных смогут забронировать даже ФОПы Фото: Анна Маляр / Telegram

Однако, по его мнению, после изучения проекта №11331 возникает много вопросов. В частности, отмечает адвокат, отсутствует понимание, будет ли иметь какое-то влияние (и какое именно влияние) Министерство обороны Украины на вопрос "экономического" бронирования. Также пока не объяснены сроки предложенного "экономического" бронирования. "Или это будет бронирование на 12 месяцев (как это установлено для критически важных предприятий), или это будет бронирование на все время, пока соответствующий сбор будет уплачиваться за забронированное лицо. Этот вопрос также должен быть урегулирован", — говорит эксперт. Кроме того, продолжает Александр Камша, неизвестно, как будет решаться вопрос в случае, если за забронированное лицо в определенном месяце не будет уплачен сбор. А еще авторы законопроекта не дают ответа на вопрос, будет ли иметь забронированное лицо право на пересечение государственной границы Украины.

Экономическое бронирование будет предусматривать сбор, который работодатель будет платить за забронированного сотрудника ежемесячно Фото: pexels.com

"Также до сих пор остается нерешенным вопрос о правах военнообязанных не быть мобилизованными ДО момента их официального бронирования. Даже сейчас бывают случаи, когда мобилизуют сотрудников критически важных предприятий, которые уже подали списки на бронирование, однако еще не получили приказ Министерства экономики о бронировании. Данный вопрос также было бы целесообразно решить на системном уровне, ведь это нивелирует саму идею бронирования, поскольку часто сотрудники предприятий выбирают вариант уволиться, чем ждать, пока предприятие получит приказ о бронировании", — отмечает Александр Камша.

Альтернативные законопроекты: реалистичны ли инициативы парламентариев бронировать ФЛП

Законопроект №11331-1 предусматривает бронирование наемных работников, имеющих среднемесячную зарплату не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что на сегодня составляет 36 366 грн. Также предприятия не должны иметь задолженности по выплате зарплаты, уплате общегосударственных и/или местных налогов, сборов и/или других обязательных платежей. Однако в этом проекте вообще не говорится о бронировании ФЛП.

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Между тем, в проекте №11331-2 уже говорится о наемных работниках предприятий, где среднемесячная зарплата не менее 20 прожиточных минимумов — то есть 60,5 тыс. грн., и о физических лицах-предпринимателях, которые будут иметь возможность бронировать себя и работников при условии объема дохода в течение последнего месячного налогового (отчетного) периода не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных, установленного Налоговым кодексом Украины. И если размер такого сбора будет 20,4 тыс грн., то значит, доход ФЛП должен быть не менее 61,2 тыс. грн. в месяц.

Парламентарии надеются, что все же один из законопроектов будет принят, и экономическое бронирование станет возможным

Относительно последнего проекта (№11331-2) у юристов есть мнение, что он создает неравные условия для предприятий и организаций. "В данном контексте стоит упомянуть положения ст. 24 Конституции Украины. Подобные имущественные ограничения вполне можно считать, как создание определенных привилегий именно по имущественному состоянию определенного лица (забронированного) и его работодателя. Понятно, что для целей экономики будет выгодно ввести такой режим бронирования, ведь это будет иметь следствием дополнительные поступления в бюджет, однако это не означает, что экономическая целесообразность может посягать на основополагающие принципы равенства всех лиц перед законом", — рассуждает Александр Камша.

Один из законопроектов предусматривает возможность бронировать только, если зарплата сотрудника не менее 36,3 тысяч гривен Фото: Анна Кудрик (коллаж)

Эксперты говорят, что довольно важным является сам факт регистрации в парламенте сразу трех законопроектов об экономическом бронировании. И шансы на принятие, возможно, после определенной доработки, нормы о таком бронировании — довольно высокие.

"Представление почти сразу 3 альтернативных законопроектов обусловлено реальной общественной потребностью в экономическом бронированию и поддержке отечественного бизнеса, который добросовестно ведет свою хозяйственную деятельность и обеспечивает развитие украинской экономики в условиях военного положения. Указанные законопроекты содержат несколько разные подходы к экономическому бронированию и парламентарии надеются, что все же один из законопроектов будет принят, и экономическое бронирование станет возможным", — отмечает Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw".

Согласно предложению депутатов, ФОПы смогут себя бронировать тоже — если доход будет выше 61,2 тыс. грн. в месяц Фото: Getty Images

В целом юристы соглашаются с необходимостью введения четкого и прозрачного механизма экономического бронирования, который бы позволил предприятиям иметь право бронировать сотрудников и продолжать работать на усиление и развитие экономики Украины.

"Предложенные проекты имеют целью позволить определенным категориям работников и ФЛП получить бронирование на определенный период при условии соблюдения экономических требований — уровня зарплат, уплаты налогов и тому подобное. Современная война — это, в частности война финансовых возможностей, и в ней мы, очевидно, первенства не имеем. Введение экономического бронирования могло бы увеличить поступления в бюджет, которое, в свою очередь, могло бы обеспечить тех же новомобилизованных людей необходимыми материальными ресурсами. Кроме того, внедрение такого механизма поможет не допустить коллапса целых отраслей", — резюмировал Яков Воронин.