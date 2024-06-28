Будут ли платить субсидию, когда есть долги за коммуналку: объяснение

Отказать в субсидии могут, если у человека есть долг, превышающий 680 грн, который он не планирует погашать.

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Некоторые жители Украины имеют долг за коммунальные услуги, однако они все еще могут быть подходящими кандидатами для получения субсидий. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Для получения субсидии людям, которым отказали из-за задолженности за коммунальные услуги свыше 680 гривен, необходимо предоставить документы о погашении долга или заключить договор о его реструктуризации.

Кроме того, задолженность, которую потребитель не признает, можно обжаловать в суде.

Субсидия будет предоставлена с 1 мая 2024 года, при условии погашения задолженности в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона.

Важно отметить, что некоторые пенсионеры также могут столкнуться с приостановлением выплат пенсии, если они не уведомят Пенсионный фонд о изменениях в своем финансовом положении.

Чтобы избежать этого, нужно сообщить ПФУ:

трудоустройство или увольнение;

начало или окончание предпринимательской деятельности;

смена места регистрации;

прекращение действия определенного статуса;

выезд пенсионера на ПМЖ за границу;

изменение или получение нового паспорта (например, вследствие кражи старого);

изменение фамилии или других важных данных на основе определенных документов (например, свидетельства о браке).

Напомним, юристы рассказали, кто из украинцев может получить повышенную субсидию на оплату услуг по электроснабжению.

Первый заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак рассказала, какую финансовую помощь на жилищные субсидии будут получать украинцы в условиях отключений электроэнергии.