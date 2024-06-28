Чи платитимуть субсидію, коли є борги за комуналку: пояснення

Відмовити в субсидії можуть, якщо у людини є борг, що перевищує 680 грн, який вона не планує погашати.

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Деякі жителі України мають борг за комунальні послуги, проте вони все ще можуть бути придатними кандидатами для отримання субсидій. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Для отримання субсидії людям, яким відмовили через заборгованість за комунальні послуги понад 680 гривень, необхідно надати документи про погашення боргу або укласти договір про його реструктуризацію.

Крім того, заборгованість, яку споживач не визнає, можна оскаржити в суді.

Субсидія буде надана з 1 травня 2024 року, за умови погашення заборгованості протягом двох місяців із початку неопалювального сезону.

Важливо зазначити, що деякі пенсіонери також можуть зіткнутися з призупиненням виплат пенсії, якщо вони не повідомлять Пенсійний фонд про зміни у своєму фінансовому становищі.

Щоб уникнути цього, потрібно повідомити ПФУ:

працевлаштування або звільнення;

початок або закінчення підприємницької діяльності;

зміна місця реєстрації;

припинення дії певного статусу;

виїзд пенсіонера на ПМП за кордон;

зміна або отримання нового паспорта (наприклад, унаслідок крадіжки старого);

зміна прізвища або інших важливих даних на основі певних документів (наприклад, свідоцтва про шлюб).

Нагадаємо, юристи розповіли, хто з українців може отримати підвищену субсидію на оплату послуг з електропостачання.

Перша заступниця глави Мінсоцполітики Дар'я Марчак розповіла, яку фінансову допомогу на житлові субсидії отримуватимуть українці в умовах відключень електроенергії.