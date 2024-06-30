Некоторые пенсионеры могут потерять до 20% выплат: кто в зоне риска

Если пенсионер трудоустраивается после выхода на пенсию и не сообщает об этом в ПФУ, его могут оштрафовать.

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Некоторые украинцы продолжают работать даже после выхода на пенсию. Трудовая деятельность на этот период оказывает непосредственное влияние на размер их пенсионных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

Пенсионер, устраиваясь на работу после выхода на пенсию, обязан уведомить об этом Пенсионный фонд Украины. В противном случае, ПФУ может применить штрафные санкции.

У пенсионера есть 10 дней на уведомление ПФУ о трудоустройстве. Также необходимо сообщать Пенсионный фонд о начале предпринимательской деятельности.

"Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером", – говорится в сообщении ПФУ.

Пенсионер обязан уведомить ПФУ в случае увольнения или завершения предпринимательской деятельности. После признания лица неработающим, размер пенсии увеличивается.

Пенсионер, который не уведомляет ПФУ о своем трудоустройстве вовремя, обязан возместить излишне полученные средства. Это можно сделать добровольно, либо ПФУ принудительно взыщет сумму. Фонд имеет право удерживать до 20% от пенсионных выплат для покрытия убытков.

Напомним, с начала 2024 года для судей увеличили размер пенсии более чем на четыре тысячи гривен. В результате в среднем их средние выплаты составляют 103 874 гривны.

Ранее в ПФУ рассказали, что участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию по возрасту. В частности, для этого мужчинам нужно иметь 25 лет стажа в 55 лет, а женщинам 20 в 50 лет.