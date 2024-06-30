Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: хто в зоні ризику

Якщо пенсіонер працевлаштовується після виходу на пенсію і не повідомляє про це в ПФУ, його можуть оштрафувати.

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Деякі українці продовжують працювати навіть після виходу на пенсію. Трудова діяльність на цей період безпосередньо впливає на розмір їхніх пенсійних виплат. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Пенсіонер, влаштовуючись на роботу після виходу на пенсію, зобов'язаний повідомити про це Пенсійний фонд України. В іншому разі, ПФУ може застосувати штрафні санкції.

У пенсіонера є 10 днів на повідомлення ПФУ про працевлаштування. Також необхідно повідомляти Пенсійний фонд про початок підприємницької діяльності.

"Відсутність доходу від підприємницької діяльності не є підставою відносити пенсіонера до непрацюючої особи. До того моменту, доки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП, особа вважаєтеся працюючим пенсіонером", — ідеться в повідомленні ПФУ.

Пенсіонер зобов'язаний повідомити ПФУ в разі звільнення або завершення підприємницької діяльності. Після визнання особи непрацюючою, розмір пенсії збільшується.

Пенсіонер, який не повідомляє ПФУ про своє працевлаштування вчасно, зобов'язаний відшкодувати надмірно отримані кошти. Це можна зробити добровільно, або ПФУ примусово стягне суму. Фонд має право утримувати до 20% від пенсійних виплат для покриття збитків.

Нагадаємо, з початку 2024 року для суддів збільшили розмір пенсії на понад чотири тисячі гривень. У результаті в середньому їхні середні виплати становлять 103 874 гривні.

Раніше в ПФУ розповіли, що учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію за віком. Зокрема, для цього чоловікам потрібно мати 25 років стажу у 55 років, а жінкам 20 у 50 років.