"Эпицентры" на оккупированных РФ территориях теперь принадлежат окружению Королевской, — "Схемы"

Новый владелец "Эпицентров" на оккупированных территориях Луганщины и Запорожья заявил журналистам, что информация о том, что россияне оккупировали Луганскую область, не является недостоверной.

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Строительные гипермаркеты "Эпицентр" на оккупированных территориях Запорожской и Луганской областей теперь принадлежат бизнес-партнеру родного брата бывшего народного депутата от ОПЗЖ Натальи Королевской. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Журналисты установили, что после полномасштабного вторжения в бывшем "Эпицентре" в Луганске осуществляет деятельность российская фирма ООО "Стройцентр". Данные об этом "Схемы" нашли в открытом реестре юридических лиц РФ, куда попала информация из закрытых реестров группировки "ЛНР".

Эпицентр в оккупированном Луганске Фото: Схемы

О том, что именно эта российская фирма осуществляет торговлю в бывшем луганском "Эпицентре" свидетельствуют также и кассовые чеки, которые получили в свое распоряжение журналисты: на них указан налоговый номер и название упомянутого ООО "Стройцентр".

Чек Фото: Схемы

Директором "Стройцентра" и совладельцем доли в 45% является Александр Якубовский. Он также владеет акциями компании "Стройцентр-Запорожье", зарегистрированной по адресу "Эпицентра" в оккупированном Мелитополе.

расследование "Схем" Фото: Схемы

Как выяснили журналисты, Якубовский имеет давние связи с бывшим народным депутатом от ОПЗЖ Натальей Королевской. Вместе с ее соратником Олегом Погодиным Якубовский совладеет украинской компанией "Интертрейд", а вместе с родным братом экс-нардепа Константином Королевским — российской фирмой ООО "ЮБС", зарегистрированной в аннексированном Россией Крыму.

По данным источника "Схем" в правоохранительных органах, Королевская выехала из Украины в апреле 2022-го года. С февраля 2023-го года ее разыскивают.

Журналисты позвонили Якубовскому и попросили прокомментировать выявленные в этом расследовании факты.

"Я не понимаю, кем оккупирована Луганщина. Россиянами? Это недостоверная информация", — сказал Якубовский.

После этого положил трубку и на дальнейшие звонки не отвечал.

Что говорят в "Эпицентре"

"Схемы" обратились за комментарием к "Эпицентру".

"ООО "Эпицентр К" не контролирует деятельность в торговых центрах, которые находятся в Луганске (с 2014 года) и Мелитополе (с 2022 года, после полномасштабного вторжения войск российской федерации на территорию Украины и оккупации города). Нам неизвестно, кто осуществляет деятельность в указанных торговых центрах после потери контроля над ними", — ответили в PR-департаменте сети.

Напомним, 1 июля российский "Фонд борьбы с коррупцией" обнародовал материал, в котором говорится о том, что любовницы президента РФ Владимира Путина владеют долями в одном из крупнейших банков "Россия", недвижимостью стоимостью более $120 млн и медиаимпериями.

11 июня из расследования журналистов проекта "Схемы" стало известно, что девушка заместителя генпрокурора Украины приобрела имущества на 52 млн грн.