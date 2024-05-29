19 погибших: в Харькове завершили разбирать завалы "Эпицентра"

Последней, как рассказал глава полиции региона Сергей Болвинов, обнаружили руководительницу Садового центра Светлану. Женщине было 41 год.

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В Харькове прекратили разбор завалов в гипермаркете "Эпицентр", по которому россияне ударили в минувшую субботу, 25 мая. Об этом сообщил руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Всего было обнаружено девятнадцать погибших. Среди них одиннадцать мужчин, шесть женщин и двое детей.

Также Сергей Болвинов показал, как искали тела. По его словам, сначала следователи изучили часы видеозаписей с камер и наносили отметки и заметки на схему "Эпицентра".

Фото: Facebook / Сергей Болвинов

"Каждую важную деталь переносили на схему-карту гипермаркета. Именно так и удалось разыскать погибших — места, где их видели на видео, переносили на бумагу и со спасателями и кинологами продолжали поиски уже в здании", — рассказал полицейский.

Последней, сообщил начальник следственного управления, нашли руководительницу Садового центра 41-летнюю Светлану. В момент взрыва она вместе с коллегой шла в направлении технического помещения.

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Опознать женщин, как и большинство других погибших, удалось только после исследования ДНК. В некоторых случаях криминалистам и следователям приходилось отбирать образцы ДНК не только у родственников, но и из личных вещей, которые находили дома у жертв, рассказал Сергей Болвинов.

По его словам, собирать останки погибших пришлось буквально по частям, а специалисты и спасатели буквально просеивали пепел, чтобы найти пригодные для идентификации фрагменты тел.

Еще один человек, которого спасли из огня в день удара, умер 29 мая в больнице, сообщил Сергей Болвинов, добавив, что раненых после этого ужасного удара по гипермаркету уже пятьдесят четыре.

Напомним, что 28 мая криминалисты идентифицировали тело 38-летнего мужчины, который работал в "Эпицентре". Образец ДНК взяли у его 8-летнего сына.

27 мая следователи сообщили, что по ДНК опознали тело 17-летнего Кирилла. Он находился в помещении гипермаркета, когда туда прилетели две авиабомбы.