Для нужд ВСУ: Кабмин выделил 2,4 млрд гривен на ремонт дорог

Представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук сообщил, что этими дорогами пользуются Вооруженные силы Украины. Деньги были выделены на безвозвратной основе.

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Кабинет министров Украины выделил 2,39 миллиарда гривен на восстановление автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, этими дорогами пользуются Вооруженные силы Украины. Деньги были выделены на безвозвратной основе.

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Мельничук заявил, что сперва эти средства предназначались на выплату дополнительной дотации местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных территориях.

"Выделено на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 2 млрд. 386 млн. 321,634 тыс. гривен для осуществления мер, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, используемых для нужд Вооруженных Сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций)", — написал он.

Напомним, нардеп Олег Семинский ответил, повысят ли тарифы на газ и свет. По его словам, в Международном валютном фонде намекали на то, что необходимо снять мораторий на повышение цен, однако пока что официальных документов нет.

Также "Схемы" сообщали, что "Эпицентры" на оккупированных РФ территориях теперь принадлежат окружению Королевской. Новый владелец "Эпицентров" на оккупированных территориях Луганщины и Запорожья заявил журналистам, что информация о том, что россияне оккупировали Луганскую область, не является недостоверной.