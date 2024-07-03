Украинцам могут отключить газ после проверки: кто в зоне риска

В случае выявления нарушений от системы газоснабжения отключить одну квартиру или даже целый подъезд.

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В Украине с 2024 года снова ввели обязательный техосмотр газового оборудования в квартирах и домах. Бригады от газовых компаний также выявляют нарушения, которые ведут к немедленному отключению газа. Например, если при перепланировке была демонтирована стена между комнатами, и спальное место оказалось не отделено от газового оборудования. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Таким образом, некоторых украинцев могут отключить от системы газоснабжения в случаях:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение владельцем (балансодержателем и/или арендатором (нанимателем) технического обслуживания в соответствии с требованиями пункта 5.4 настоящей главы;

не соответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

Это указано в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15 мая 2015 года № 285, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 8 июня 2015 года под № 674/27119.

Если не удается локализовать нарушение, газоснабжение могут отключить для всего стояка. В случае выявления нарушения в конкретной квартире, газ отключается только в ней.

Отметим, с 1 июня в Украине выросли тарифы на электроэнергию. Чиновники объяснили, что его проводят для того, чтобы восстановить генерирующие мощности, уничтоженные российскими обстрелами. Между тем в НЭК "Укрэнерго" регулярно публикуют информацию о плановых отключениях электроэнергии: прогнозируют, что тяжелее всего будет в июле, когда будет жарко.