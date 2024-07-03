Українцям можуть відключити газ після перевірки: хто в зоні ризику

У разі виявлення порушень від системи газопостачання відключити одну квартиру або навіть цілий під'їзд.

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В Україні з 2024 року знову запровадили обов'язковий техогляд газового обладнання у квартирах і будинках. Бригади від газових компаній також виявляють порушення, які ведуть до негайного відключення газу. Наприклад, якщо під час перепланування було демонтовано стіну між кімнатами, і спальне місце виявилося не відокремлене від газового обладнання. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Таким чином, деяких українців можуть відключити від системи газопостачання у випадках:

наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування відповідно до вимог пункту 5.4 цієї глави;

невідповідності системи газопостачання житлового будинку проєктній та виконавчо-технічній документації.

Це зазначено в пункті 5.7 розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 травня 2015 року № 285, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2015 року за № 674/27119.

Якщо не вдається локалізувати порушення, газопостачання можуть відключити для всього стояка. У разі виявлення порушення в конкретній квартирі, газ відключається тільки в ній.

Зазначимо, з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Чиновники пояснили, що його проводять для того, щоб відновити генерувальні потужності, знищені російськими обстрілами. Тим часом у НЕК "Укренерго" регулярно публікують інформацію про планові відключення електроенергії: прогнозують, що найважче буде в липні, коли буде спекотно.