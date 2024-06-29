Українців чекає підвищення тарифів на газ та світло: що пообіцяли МВФ

Внаслідок російських обстрілів весною 2024 року Україна зазнала збитків на 1 млрд дол., ідеться у меморандумі МВФ. Один з заходів відновлення — зростання тарифів.

Related video

Уряд України оновив меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який надасть фінансову допомогу у розмірі 8 млрд дол. У одному з пунктів домовленостей є зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення. Про те, коли це станеться і чи будуть допомагати найбіднішим українцям, ідеться у тексті документа, опублікованому на порталі фонду.

74 пункт меморандуму присвячений енергетичному сектору економіки. У ньому вказується, що енергетика дійсно сильно постраждала від російських ударів — втрачено теплову та гідрогенерацію. Орієнтовні збитки протягом весни 2024 року — 1 млрд дол., вказали українські чиновники. Після цього описали, як будуть реформувати енергетику. Серед іншого — планують збільшити тарифи на газ та електроенергію. Ця подія станеться не зараз, а після війни, ідеться у меморандумі. На яку саме суму буде зростання, не вказали, але пообіцяли захищати деякі категорії громадян.

"Коли війна закінчиться, програма реформ в енергетиці потребуватиме, зокрема, відновлення та посилення конкуренції в гуртовій та роздрібній торгівлі на ринку газу. Крім того, щоб система була стійкою, це вимагатиме поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, з одночасним виділенням адекватних та цілеспрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств", — написано у документі.

Тарифи на газ та світло - про що ідеться у момерандумі МВФ Фото: Скриншот

Меморандум між Україною та МФВ — це документ на 154 сторінках, у якому міститься 99 пунктів. Кожен пункт — це зобов'язання у різних сферах економіки, політики, державного управління, які має виконати український уряд.

Про певні зобов'язання, які урядовці мають виконати найближчим часом, розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що у першу чергу Україна повинна провести реформи судової гілки влади, впорядкувати роботу антикорупційних органів. Про реформи в енергетиці поки що мова не іде. Також він пояснив, чому Україна так старається для отримання 8 млрд дол., тоді як може отримати набагато більше від інших партнерів. На думку нардепа, меморандум та виконання його вимог — це "знак якості", який означає, що на Україну можна покластись.

Зазначимо, з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію. Урядовці пояснили, що його проводять для того, щоб відновити генеруючі потужності, знищені російськими обстрілами. Тим часом в НЕК "Укренерго" регулярно публікують інформацію про планові відключення електроенергії: прогнозують, що найважче буде у липні, коли буде найжаркіше.

Нагадуємо, голова правління "Укренерго" заявив, що Україна з 12 травня не експортує електроенергію. Топменеджер держкомпанії пояснив, що означають цифри, які показують українцям, що це експорт начебто є.