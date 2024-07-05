Некоторые украинцы не смогут взять отпуск из-за военного положения: кто останется без отдыха

Работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении ежегодного отпуска вне оговоренных заранее сроков.

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В Украине в период военного положения работодатели имеют право не предоставлять отпуска своим сотрудникам. Однако это распространяется только на тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Однако работодатель не имеет права отказать в отпуске, если:

сотрудница идет в декрет или в отпуск по ухода за ребенком до 3 лет;

работник не привлечен к работам на объектах критической инфраструктуры.

При этом, согласно ст. 79 Трудового кодекса на каждом предприятии ежегодно должен составляться график отпусков с учетом интересов производства и личных интересов работников. При наличии такого графика работодатель имеет право отказать сотруднику в предоставлении ежегодного отпуска вне установленных сроков.

Во всех остальных случаях работодатель не имеет права отказывать сотрудникам в ежегодном отпуске. Заявление на отпуск должно быть подано не позднее чем за 2 недели до даты его начала.

Некоторые работники имеют исключительное право на отпуск без сохранения заработной платы. Правила прописаны в законе "Об отпусках". Речь идет о таких категориях работников:

матери или отцы, воспитывающие детей без матери (в том числе и в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), имеющие двух и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью – до 14 календарных дней ежегодно;

муж, жена которого находится в послеродовом отпуске, – до 14 календарных дней;

родители, если ребенок нуждается в домашнем уходе, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком 6 лет (также есть исключения);

родители – по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина на соответствующей территории;

участники войны, члены семей погибших ветеранов войны, погибших защитников и защитниц Украины – до 14 календарных дней ежегодно.

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, – до 21 календарного дня ежегодно;

пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью III группы – до 30 календарных дней ежегодно;

лица с инвалидностью I и II групп – до 60 календарных дней ежегодно;

вступающие в брак – до 10 календарных дней;

отпуск в случае смерти родных по крови или по браку, до 3 или до 7 дней в зависимости от степени родства;

отпуск для ухода за больным родным по крови или по браку, который по заключению медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 30 календарных дней;

отпуск для завершения санаторно-курортного лечения – продолжительностью, определенной в медицинском заключении;

работники, допущенные к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения, – до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и обратно;

работники, допущенные к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, а также обучающиеся без отрыва от производства в аспирантуре и успешно выполняющие индивидуальный план подготовки, – продолжительностью, необходимой для проезда в местонахождение высшего учебного заведения или заведения науки и обратно;

совместители – на срок до окончания отпуска по основному месту работы;

ветераны труда – до 14 календарных дней ежегодно;

работники, которые не использовали по предыдущему месту работы ежегодный основной и дополнительные отпуска полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – до 24 календарных дней в первый год работы на предприятии до наступления шестимесячного срока непрерывной работы;

работники, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в учебные заведения, расположенные в другой местности, – 12 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в местонахождение учебного заведения и в обратном направлении.

работники, приступившие к работе после увольнения с военной службы в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации – до 60 календарных дней.

Однако по соглашению сторон в отпуск без сохранения зарплаты может уйти любой сотрудник. В таком случае отпуск может длиться более 30 дней в год.

Ранее мы писали о том, как военнослужащие ВСУ могут пересекать границу во время отпуска. Для этого необходимо собрать не только целый перечень документов, но и подать соответствующий рапорт командиру части.