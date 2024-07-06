Обучение — без отсрочки. Юристы о последствиях принятого недавно решения Минобразования
В конце июня стало известно о новом решении Министерства образования. Теперь определенной категории поступающих в вузы на новый учебный год будут предлагать только заочную и вечернюю форму, что делает невозможным получение отсрочки для военнообязанных. Фокус опросил юристов, что происходит.
Министерство образования обнародовало приказ №910 "О некоторых особенностях приобретения и восстановления статуса соискателя высшего образования в 2024 году". Там говорится о приостановлении до 1 января 2025 года приема заявлений, проведения конкурсного отбора, заключения договоров об обучении между учреждением высшего образования и абитуриентом, и зачислении на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц. Следовательно, новые аспиранты, поступающие на обучение по контракту, не смогут получить отсрочку от мобилизации. Кроме того, запрещается перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования с других форм получения образования, а еще — восстановление (включая допуск к образовательному процессу после завершения срока прерывания обучения) на дневную или дуальную формы. Фокус исследовал подробно.
Без отсрочки: о чем на самом деле приказ Минобразования
"По моему мнению, принятие приказа точно связано с чрезмерным ажиотажем, особенно в 2024 году, поступления на обучение в аспирантуру среди мужчин призывного возраста. В том числе, как официально отмечает МОН, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации. Так, по данным МОН, до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек, а вот уже в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них 91561 человек — это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста", — рассказала Фокусу Надежда Коринна, адвокат, председатель Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины.Важно
Опрошенные Фокусом юристы объясняют: принятый Минобразования приказ №910 касается не только аспирантов, но и других категорий. А сами ограничения введены не для всех поступающих на обучение, а только для тех, кто заключает с учебным заведением контракт.
"Указанный приказ касается не исключительно аспирантуры, поскольку высшее образование включает в себя четыре уровня: начальный уровень (короткий цикл) высшего образования; первый (бакалаврский) уровень; второй (магистерский) уровень; третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень. Ограничения, установленные в этом приказе, касаются дневной или дуальной формы получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования за средства физических и юридических лиц и не касаются обучения по государственному заказу. Кроме того, приказ содержит исключения, на кого такие ограничения не распространяются", — отмечает Лидия Карплюк, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners".
Приказ Минобразования содержит ряд исключений, например, учиться на дневной форме смогут те, у кого уже есть действующая отсрочка от мобилизации
В приказе Минобразования №910 говорится, что ограничения не распространяются на тех, кто уже имеет право на отсрочку от мобилизации, о чем они подали соответствующие документы в ТЦК и СП и получили справку о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период на основании соответствующей нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Какие категории лиц смогут поступить на дневную форму обучения на третий уровень образования:
- забронированы на период мобилизации;
- имеют на содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- являются опекунами, попечителями, приемными родителями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- являются опекунами, попечителями, приемными родителями, воспитывающими ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития и т. п.
"Простыми словами, если лицо желает учиться в аспирантуре по контракту и платить деньги за обучение, оно может поступить, но учиться оно будет только на заочной или вечерней форме обучения и при этом не иметь права на отсрочку от мобилизации", — отмечает Надежда Грищенко, адвокат Ario Law Firm.
Итак, теперь через соответствующий приказ Минобразования новые поступающие-военнообязанные могут идти в аспирантуру или по государственному заказу (на бюджет), и тогда у них будет отсрочка, или на контрактную форму, но тогда это будет вечерняя или заочная форма, которые не дают права на отсрочку.
"По моему мнению, такое ограничение, которое сейчас введено до 1 января 2025 года, то есть касается нынешней вступительной кампании, введено в связи с тем, что с 2022 года резко возросло количество желающих военнообязанных учиться в аспирантуре за свой счет, что обусловлено в основном их желанием таким образом "купить" себе отсрочку, а не действительно заниматься научной деятельностью", — отмечает в комментарии Фокусу Лидия Карплюк.Важно
А Станислав Полевой адвокат, советник ЮФ Gracers, добавляет: в парламенте рассматривали варианты об отмене отсрочки для аспирантов, однако данные изменения не были приняты, ведь закон, который бы содержал такое положение, фактически был бы дискриминационным и со временем он был бы признан не конституционным. "Учитывая данный факт и то, что в 2024 году значительное количество военнообязанных мужчин зарегистрировалось на ЕВЭ с целью поступления в аспирантуру для получения отсрочки, МОН решило изменить правила приема и поступления в вузы", — говорит Станислав Полевой.
А что с другими? Касается ли приказ Минобразования тех, у кого контракт с университетом от 2022 или 2023 года
Важно, что принятый Минобразования приказ не касается всех аспирантов и соискателей третьего уровня образования, заключивших контракты с учебными заведениями ранее — во время прошлой вступительной кампании или еще в 2022 году.
"Если человек поступил в 2021, 2022 или 2023 годах на аспирантуру дневной формы обучения на контракт, то на него не распространяется приказ МОН № 910. Перевод с одной формы получения высшего образования на другую осуществляется только на основании личного заявления соискателя высшего образования (это закреплено в части 5 статьи 46 Закона Украины "О высшем образовании" и соответствующем приказе Минздрава от 07.02.2024№134). Без вашего заявления и, по факту, проявления воли/желания осуществить перевод нельзя", — отмечает в комментарии Фокусу Надежда Грищенко.
Итак, самостоятельно без заявления аспиранта заведение не может инициировать перевод контрактника с дневной формы на заочную или вечернюю. Это означает, что действующие контракты по дневной форме остаются актуальными, а у военнообязанных, которые до нынешней вступительной кампании заключили контракт с вузом, есть право на отсрочку от мобилизации. "Эти правила действуют только на абитуриентов в 2024 году, желающих поступить на аспирантуру. Аспирантам прошлых лет не грозит перевод на заочную или вечернюю формы, ведь для них действовали совсем другие правила приема и поступления в вузы", — отметил Станислав Полевой.
Чтобы избежать вопросов от представителей ТЦК и СП по отсрочке, юристы рекомендуют тем аспирантам, которые уже учатся и имеют право на отсрочку, не забыть получить в ТЦК и СП соответствующую справку.Важно
"Те, кто уже учатся в аспирантуре на дневной и дуальной форме обучения, должны получить отсрочку согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, то есть лично подать на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4 (к настоящему Постановлению), к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5 (к настоящему Постановлению). Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации. Рекомендую при подаче такого заявления иметь еще один его экземпляр (или копию), на котором сделать отметку о принятии такого заявления в ТЦК и СП, и на время рассмотрения такого заявления носить этот экземпляр с собой вместе с копиями документов, подтверждающих право на отсрочку на случай, если в любом месте лицо остановят представители ТЦК и СП и будут проверять документы", — отметила в комментарии Фокусу Лидия Карплюк.
Юристы напоминают: военнообязанные аспиранты должны написать заявление в ТЦК и приложить документы из университета, чтобы получить справку об отсрочке
Адвокат также напомнила: для соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру, к заявлению нужно предоставить справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру и справку учреждения здравоохранения о месте работы в должности врача-интерна.