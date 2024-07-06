В конце июня стало известно о новом решении Министерства образования. Теперь определенной категории поступающих в вузы на новый учебный год будут предлагать только заочную и вечернюю форму, что делает невозможным получение отсрочки для военнообязанных. Фокус опросил юристов, что происходит.

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Министерство образования обнародовало приказ №910 "О некоторых особенностях приобретения и восстановления статуса соискателя высшего образования в 2024 году". Там говорится о приостановлении до 1 января 2025 года приема заявлений, проведения конкурсного отбора, заключения договоров об обучении между учреждением высшего образования и абитуриентом, и зачислении на обучение для получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования и в ассистентуру-стажировку на дневную или дуальную формы получения образования за средства физических и юридических лиц. Следовательно, новые аспиранты, поступающие на обучение по контракту, не смогут получить отсрочку от мобилизации. Кроме того, запрещается перевод соискателей высшего образования на дневную или дуальную формы получения образования с других форм получения образования, а еще — восстановление (включая допуск к образовательному процессу после завершения срока прерывания обучения) на дневную или дуальную формы. Фокус исследовал подробно.

Без отсрочки: о чем на самом деле приказ Минобразования

"По моему мнению, принятие приказа точно связано с чрезмерным ажиотажем, особенно в 2024 году, поступления на обучение в аспирантуру среди мужчин призывного возраста. В том числе, как официально отмечает МОН, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избежания мобилизации. Так, по данным МОН, до 2022 года в аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек, а вот уже в 2024 году на тест для поступления в магистратуру и аспирантуру записалось более 246 тысяч человек. Из них 91561 человек — это мужчины в возрасте 25-60 лет, у которых уже есть степень магистра или специалиста", — рассказала Фокусу Надежда Коринна, адвокат, председатель Всеукраинского профессионального союза адвокатов Украины.

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Опрошенные Фокусом юристы объясняют: принятый Минобразования приказ №910 касается не только аспирантов, но и других категорий. А сами ограничения введены не для всех поступающих на обучение, а только для тех, кто заключает с учебным заведением контракт.

Новые аспиранты, которые идут учиться по контрактной форме, больше не смогут учиться на дневной форме, то есть не будут иметь права на отсрочку

"Указанный приказ касается не исключительно аспирантуры, поскольку высшее образование включает в себя четыре уровня: начальный уровень (короткий цикл) высшего образования; первый (бакалаврский) уровень; второй (магистерский) уровень; третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень. Ограничения, установленные в этом приказе, касаются дневной или дуальной формы получения третьего (образовательно-научного, образовательно-творческого) уровня высшего образования за средства физических и юридических лиц и не касаются обучения по государственному заказу. Кроме того, приказ содержит исключения, на кого такие ограничения не распространяются", — отмечает Лидия Карплюк, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners".

Приказ Минобразования содержит ряд исключений, например, учиться на дневной форме смогут те, у кого уже есть действующая отсрочка от мобилизации

В приказе Минобразования №910 говорится, что ограничения не распространяются на тех, кто уже имеет право на отсрочку от мобилизации, о чем они подали соответствующие документы в ТЦК и СП и получили справку о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период на основании соответствующей нормы статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Какие категории лиц смогут поступить на дневную форму обучения на третий уровень образования:

забронированы на период мобилизации;

имеют на содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет;

являются опекунами, попечителями, приемными родителями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

являются опекунами, попечителями, приемными родителями, воспитывающими ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития и т. п.

"Простыми словами, если лицо желает учиться в аспирантуре по контракту и платить деньги за обучение, оно может поступить, но учиться оно будет только на заочной или вечерней форме обучения и при этом не иметь права на отсрочку от мобилизации", — отмечает Надежда Грищенко, адвокат Ario Law Firm.

Итак, теперь через соответствующий приказ Минобразования новые поступающие-военнообязанные могут идти в аспирантуру или по государственному заказу (на бюджет), и тогда у них будет отсрочка, или на контрактную форму, но тогда это будет вечерняя или заочная форма, которые не дают права на отсрочку.

Юристы говорят: много военнообязанных в прошлом году поступили в вузы по контракту, а значит и было принято решение об ограничении для поступления на обучение на дневной форме Фото: today

"По моему мнению, такое ограничение, которое сейчас введено до 1 января 2025 года, то есть касается нынешней вступительной кампании, введено в связи с тем, что с 2022 года резко возросло количество желающих военнообязанных учиться в аспирантуре за свой счет, что обусловлено в основном их желанием таким образом "купить" себе отсрочку, а не действительно заниматься научной деятельностью", — отмечает в комментарии Фокусу Лидия Карплюк.

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А Станислав Полевой адвокат, советник ЮФ Gracers, добавляет: в парламенте рассматривали варианты об отмене отсрочки для аспирантов, однако данные изменения не были приняты, ведь закон, который бы содержал такое положение, фактически был бы дискриминационным и со временем он был бы признан не конституционным. "Учитывая данный факт и то, что в 2024 году значительное количество военнообязанных мужчин зарегистрировалось на ЕВЭ с целью поступления в аспирантуру для получения отсрочки, МОН решило изменить правила приема и поступления в вузы", — говорит Станислав Полевой.

А что с другими? Касается ли приказ Минобразования тех, у кого контракт с университетом от 2022 или 2023 года

Важно, что принятый Минобразования приказ не касается всех аспирантов и соискателей третьего уровня образования, заключивших контракты с учебными заведениями ранее — во время прошлой вступительной кампании или еще в 2022 году.

"Если человек поступил в 2021, 2022 или 2023 годах на аспирантуру дневной формы обучения на контракт, то на него не распространяется приказ МОН № 910. Перевод с одной формы получения высшего образования на другую осуществляется только на основании личного заявления соискателя высшего образования (это закреплено в части 5 статьи 46 Закона Украины "О высшем образовании" и соответствующем приказе Минздрава от 07.02.2024№134). Без вашего заявления и, по факту, проявления воли/желания осуществить перевод нельзя", — отмечает в комментарии Фокусу Надежда Грищенко.

Итак, самостоятельно без заявления аспиранта заведение не может инициировать перевод контрактника с дневной формы на заочную или вечернюю. Это означает, что действующие контракты по дневной форме остаются актуальными, а у военнообязанных, которые до нынешней вступительной кампании заключили контракт с вузом, есть право на отсрочку от мобилизации. "Эти правила действуют только на абитуриентов в 2024 году, желающих поступить на аспирантуру. Аспирантам прошлых лет не грозит перевод на заочную или вечернюю формы, ведь для них действовали совсем другие правила приема и поступления в вузы", — отметил Станислав Полевой.

Ограничения по обучению на дневной форме не касаются тех, кто уже ранее заключил контракт с учебным заведением Фото: Из открытых источников

Чтобы избежать вопросов от представителей ТЦК и СП по отсрочке, юристы рекомендуют тем аспирантам, которые уже учатся и имеют право на отсрочку, не забыть получить в ТЦК и СП соответствующую справку.

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"Те, кто уже учатся в аспирантуре на дневной и дуальной форме обучения, должны получить отсрочку согласно Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, то есть лично подать на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК и СП или его отдела заявление по форме, определенной в приложении 4 (к настоящему Постановлению), к которому прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке, указанные в перечне согласно приложению 5 (к настоящему Постановлению). Заявление военнообязанного подлежит обязательной регистрации. Рекомендую при подаче такого заявления иметь еще один его экземпляр (или копию), на котором сделать отметку о принятии такого заявления в ТЦК и СП, и на время рассмотрения такого заявления носить этот экземпляр с собой вместе с копиями документов, подтверждающих право на отсрочку на случай, если в любом месте лицо остановят представители ТЦК и СП и будут проверять документы", — отметила в комментарии Фокусу Лидия Карплюк.

Юристы напоминают: военнообязанные аспиранты должны написать заявление в ТЦК и приложить документы из университета, чтобы получить справку об отсрочке

Адвокат также напомнила: для соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторантов и лиц, зачисленных на обучение в интернатуру, к заявлению нужно предоставить справку о соискателе образования, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, или справку учебного заведения о зачислении на обучение в интернатуру и справку учреждения здравоохранения о месте работы в должности врача-интерна.