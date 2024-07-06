Наприкінці червня стало відомо про нове рішення Міністерства освіти. Тепер певній категорії вступників до вишів на новий навчальний рік пропонуватимуть лише заочну та вечірню форму, що унеможливлює отримання відстрочки для військовозобов’язаних. Фокус опитав юристів, що відбувається.

Related video

Міністерство освіти оприлюднило наказ №910 "Про деякі особливості набуття та поновлення статусу здобувача вищої освіти у 2024 році". Там йдеться про призупинення до 1 січня 2025 року прийому заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб. Отже, нові аспіранти, що вступають на навчання за контрактом, не матимуть змоги отримати відстрочку від мобілізації. Крім того, забороняється переведення здобувачів вищої освіти на денну або дуальну форми здобуття освіти з інших форм здобуття освіти, а ще — поновлення (включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання) на денну або дуальну форми. Фокус дослідив детально.

Без відстрочки: про що насправді наказ Міносвіти

"На мою думку, ухвалення наказу точно пов’язано із надмірним ажіотажем, особливо у 2024 році, вступу на навчання до аспірантури серед чоловіків призовного віку. В тому числі, як офіційно зазначає МОН, щоб навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації. Так, за даними МОН, до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7-8 тисяч осіб, а от вже 2024 році на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91561 особа – це чоловіки віком 25-60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста", — розповіла Фокусу Надія Корінна, адвокат, голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України.

Важливо

Аспірантура під час посилення мобілізації: хто зберіг право вступу, а хто піде в армію

Опитані Фокусом юристи пояснюють: ухвалений Міносвіти наказ №910 стосується не лише аспірантів, а й інших категорій. А самі обмеження запроваджені не для усіх вступників на навчання, а лише для тих, хто укладає з закладом освіти контракт.

Нові аспіранти, що йдуть навчатися за контрактною формою, більше не зможуть навчатись на денній формі, тобто не матимуть права на відстрочку

"Вказаний наказ стосується не виключно аспірантури, оскільки вища освіта включає в себе чотири рівні початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень. Обмеження, встановлені в цьому наказі, стосуються денної або дуальної форми здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб та не стосуються навчання за державним замовленням. Крім того, наказ містить винятки, на кого такі обмеження не поширюються", — зазначає Лідія Карплюк, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners".

Наказ Міносвіти містить низку виключень, наприклад, навчатись на денній формі зможуть ті, у кого вже є діюча відстрочка від мобілізації

У наказі Міносвіти №910 йдеться, що обмеження не поширюються на тих, хто вже має право на відстрочку від мобілізації, про що вони подали відповідні документи до ТЦК та СП і отримали довідку про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період на підставі відповідної норми статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Які категорії осіб зможуть вступити на денну форму навчання на третій рівень освіти:

заброньовані на період мобілізації;

мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років;

є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку тощо.

"Простими словами, якщо особа бажає навчатись в аспірантурі за контрактом і платити кошти за навчання, вона може вступити, але вчитись вона буде лише на заочній або вечірній формі навчання і при цьому не мати права на відстрочку від мобілізації", — зауважує Надія Грищенко, адвокатка Ario Law Firm.

Отже, тепер через відповідний наказ Міносвіти нові вступники-військовозобов’язані можуть іти до аспірантури або за державним замовленням (на бюджет), і тоді у них буде відстрочка, або на контрактну форму, але тоді це буде вечірня чи заочна форма, які не дають права на відстрочку.

Юристи кажуть: забагато військовозобов'язаних минулоріч вступили до вишів за контрактом, а отже і було ухвалене рішення про обмеження для вступу на навчання на денній формі Фото: today

"На мою думку, таке обмеження, яке наразі введене до 01 січня 2025 року, тобто стосується цьогорічної вступної кампанії, запроваджене у звʼязку із тим, що з 2022 року різко зросла кількість бажаючих військовозобов’язаних навчатися в аспірантурі за власний кошт, що зумовлене здебільшого їх бажанням у такий спосіб "купити" собі відстрочку, а не дійсно займатися науковою діяльністю", — зазначає у коментарі Фокусу Лідія Карплюк.

Важливо

Посилення мобілізації в Україні: кого зі студентів можуть призвати до ЗСУ

А Станіслав Польовий адвокат, радник ЮФ Gracers, додає: у парламенті розглядали варіанти щодо скасування відстрочки для аспірантів, однак дані зміни не були прийняті, адже закон, який би містив таке положення, фактично був би дискримінаційним і з часом його було б визнано не конституційним. "Враховуючи даний факт та те, що в 2024 році значна кількість військовозобов’язаних чоловіків зареєструвалася на ЄВІ з метою вступу на аспірантуру для отримання відстрочки, МОН вирішило змінити правила прийому та вступу до ВНЗ", — каже Станіслав Польовий.

А що з іншими? Чи стосується наказ Міносвіти тих, у кого контракт з університетом від 2022 чи 2023 року

Важливо, що ухвалений Міносвіти наказ не стосується усіх аспірантів та здобувачів третього рівня освіти, що уклали контракти з закладами освіти раніше – під час минулої вступної кампанії або ж ще в 2022 році.

"Якщо людина вступила у 2021, 2022 чи 2023 роках на аспірантуру денної форми навчання на контракт, то на неї не розповсюджується наказ МОН № 910. Переведення з однієї форми здобуття вищої освіти на іншу здійснюється лише на підставі особистої заяви здобувача вищої освіти (це закріплено в частині 5 статті 46 Закону України "Про вищу освіту" та відповідному наказі МОЗ від 07.02.2024№134). Без вашої заяви і, по факту, виявлення волі/бажання здійснити переведення не можна", — зазначає у коментарі Фокусу Надія Грищенко.

Отже, самостійно без заяви аспіранта заклад не може ініціювати переведення контрактника з денної форми на заочну або вечірню. Це означає, що діючі контракти по денній формі лишаються актуальними, а у військовозобов’язаних, які до нинішньої вступної кампанії уклали контракт з вишем, є право на відстрочку від мобілізації. "Ці правила діють лише на абітурієнтів у 2024 році, які бажають вступити на аспірантуру. Аспірантам минулих років не загрожує переведення на заочну чи вечірню форми, адже для них діяли зовсім інші правила прийому та вступу до ВНЗ", — зауважив Станіслав Польовий.

Обмеження щодо навчання на денній формі не стосуються тих, хто вже раніше уклав контракт з закладом освіти Фото: З відкритих джерел

Щоб уникнути питань від представників ТЦК та СП щодо відстрочки, юристи рекомендують тим аспірантам, що вже навчаються і мають право на відстрочку, не забути отримати у ТЦК та СП відповідну довідку.

Важливо

Мобілізація в Україні: де вручатимуть повістки в липні

"Ті, хто вже навчаються в аспірантурі на денній та дуальній формі навчання, повинні одержати відстрочку згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, тобто особисто подати на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4 (до цієї Постанови), до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5 (до цієї Постанови). Заява військовозобов’язаного підлягає обов’язковій реєстрації. Рекомендую при поданні такої заяви мати ще один її примірник (або копію), на якому зробити відмітку про прийняття такої заяви в ТЦК та СП, і на час розгляду такої заяви носити цей примірник з собою разом із копіями документів, які підтверджують право на відстрочку на випадок, якщо в будь-якому місці особу зупинять представники ТЦК та СП і будуть перевіряти документи", — зазначила у коментарі Фокусу Лідія Карплюк.

Юристи нагадують: військовозобов'язані аспіранти мають написати заяву до ТЦК та додати документи з університету, щоб отримати довідку про відстрочку

Адвокатка також нагадала: для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторантів та осіб, зарахованих на навчання до інтернатури до заяви потрібно надати довідку про здобувача освіти, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, або довідку закладу освіти про зарахування на навчання до інтернатури та довідку закладу охорони здоров’я про місце роботи на посаді лікаря-інтерна.