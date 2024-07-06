Дефицит электроэнергии: зимой украинцы могут остаться без отопления и воды, — СМИ

Генерации электроэнергии в стране может не хватить для питания систем. Украина уже потеряла более половины своих мощностей.

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За последнее время Украина пережила очередную волну отключений электроэнергии по всей стране, что вызывает тревогу в связи с перспективой остаться без электроэнергии, а также, не исключено, без отопления и воды предстоящей зимой. Об этом пишет издание Kyiv Post.

В недавнем отчете Financial Times говорится, что Украина потеряла более половины своих довоенных мощностей по производству электроэнергии. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что удары России лишили Украину более девяти гигаватт (ГВт) производства электроэнергии с марта — половины того, что было необходимо для обеспечения Украины прошлой зимой.

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Одного ГВт, как отмечается, достаточно для одновременного питания около 750 000 домов в США. Украина за три месяца потеряла в девять раз больше.

Официальные данные указывают на то, что страна потеряла более половины своих мощностей по производству электроэнергии из-за поврежденной, разрушенной или принудительно захваченной Россией инфраструктуры. Реальность, вероятно, хуже, поскольку, как предполагается, у Украины осталась лишь пятая часть общей установленной мощности.

На конференции по восстановлению Украины в июне 2024 года в Берлине президент Владимир Зеленский заявил, что пиковое потребление энергии в Украине зимой составляет 18 ГВт. В свою очередь генеральный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказывал, что летом обычно потребляется на 40–45 процентов меньше электроэнергии, чем зимой.

Учитывая имеющиеся веерные отключения электроэнергии, и если обе цифры верны, это будет означать, что Украина, скорее всего, не способна в настоящее время вырабатывать 10 ГВт электроэнергии, несмотря на пиковый ежедневный импорт из Европы в размере 1,7 ГВт. Кроме того, повреждение системы передачи и подстанций Украины также повлияло на способность страны передавать и распределять электроэнергию. Усугубляет ситуацию то, что несколько ядерных реакторов находятся на плановом обслуживании.

В худшем случае, констатируют в издании, зимой 2024-2025 гг. может не хватить электроэнергии для питания систем отопления и водоснабжения.

Отметим, что согласно оценке аналитиков Киевской школы экономики, в результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины прямые убытки энергетического сектора Украины по состоянию на май 2024 года составляли более $16,1 млрд. Всего же энергетический сектор понес прямых убытков и косвенных финансовых потерь на $56,5 млрд.

Напомним, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб отметила, что если зимой на улице температура окружающей среды будет -10 градусов, а света при этом не будет по 12 часов, то все трубы замерзнут.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в свою очередь предупредил, что зимой электроэнергию в Украине могут давать по 2-3 часа в сутки.