Дефіцит електроенергії: взимку українці можуть залишитися без опалення та води, — ЗМІ

Генерації електроенергії в країні може не вистачити для живлення систем. Україна вже втратила більше половини своїх потужностей.

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Останнім часом Україна пережила чергову хвилю відключень електроенергії в усій країні, що викликає тривогу у зв'язку з перспективою залишитися без електроенергії, а також, не виключено, без опалення і води майбутньої зими. Про це пише видання Kyiv Post.

У нещодавньому звіті Financial Times йдеться про те, що Україна втратила понад половину своїх довоєнних потужностей з виробництва електроенергії. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначала, що удари Росії позбавили Україну понад дев'ять гігават (ГВт) виробництва електроенергії з березня — половини того, що було необхідно для забезпечення України минулої зими.

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Одного ГВт, як зазначається, достатньо для одночасного живлення близько 750 000 будинків у США. Україна за три місяці втратила в дев'ять разів більше.

Офіційні дані вказують на те, що країна втратила більше половини своїх потужностей з виробництва електроенергії через пошкоджену, зруйновану або примусово захоплену Росією інфраструктуру. Реальність, імовірно, гірша, оскільки, як передбачається, в України залишилася лише п'ята частина загальної встановленої потужності.

На конференції з відновлення України в червні 2024 року в Берліні президент Володимир Зеленський заявив, що пікове споживання енергії в Україні взимку становить 18 ГВт. Зі свого боку генеральний директор "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що влітку зазвичай споживається на 40-45 відсотків менше електроенергії, ніж узимку.

З огляду на наявні віялові відключення електроенергії, і якщо обидві цифри є правдивими, це означатиме, що Україна, найімовірніше, не здатна наразі виробляти 10 ГВт електроенергії, незважаючи на піковий щоденний імпорт з Європи в розмірі 1,7 ГВт. Крім того, пошкодження системи передачі та підстанцій України також вплинуло на здатність країни передавати і розподіляти електроенергію. Погіршує ситуацію те, що кілька ядерних реакторів перебувають на плановому обслуговуванні.

У гіршому випадку, констатують у виданні, взимку 2024-2025 рр. може не вистачити електроенергії для живлення систем опалення та водопостачання.

Зазначимо, що згідно з оцінкою аналітиків Київської школи економіки, унаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України прямі збитки енергетичного сектору України станом на травень 2024 року становили більше ніж $16,1 млрд. Загалом же енергетичний сектор зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на $56,5 млрд.

Нагадаємо, член Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб зазначила, що якщо взимку надворі температура довкілля буде -10 градусів, а світла при цьому не буде по 12 годин, то всі труби замерзнуть.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зі свого боку попередив, що взимку електроенергію в Україні можуть давати по 2-3 години на добу.