"12 годин без світла": в компанії Yasno дали невтішний прогноз на зиму

Взимку в Україні, за попередніми прогнозами гендиректора Yasno, світло відключатимуть на пів доби. Але остаточно все стане зрозумілим лише перед початком осені.

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Наступної зими в енергетичній системі України буде дефіцит в районі 30-35%. Про це "Delo.ua" розповів генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив, що після заживлення критичної інфраструктури залишки енергії розподіляють між споживачами. Й при загальному дефіциті у третину, для побутових споживачів він складе вже 50%.

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"Тобто базовий прогноз — 12 годин без світла", — сказав Сергій Коваленко.

Водночас він зауважив, що остаточний прогноз можна буде зробити в серпні. При цьому, за його словами, передбачення можуть як погіршитися, так і покращитися. Ситуація залежатиме від того, скільки зруйнованих ракетними ударами росіян електростанцій вдасться відновити та наскільки холодною буде прийдешня зима.

Нагадаємо, 27 червня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповідав, що нині в Україні тривають ремонти енергосистеми, але вже у серпні ситуація з відключеннями має значно покращитись. Він вважає, що обмеження для споживачів триватимуть не більше чотирьох-шести годин на добу.

Водночас виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що в Україні незабаром збільшаться періоди вимкнення світла через те, що очікується пікове споживання електроенергії.