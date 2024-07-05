Будет хуже, но не замерзнем: работник ТЭС рассказал, что ждет украинцев зимой (видео)

Ремонтники пытаются восстановить работу старого советского оборудования на станциях, пострадавших от российских обстрелов, рассказал энергетик Олег Корниенко. По его мнению, не стоит тратить деньги на новое, потому что его может уничтожить следующий удар ВС РФ.

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Украина потеряла 90% тепловых электростанций (ТЭС), которые ВС РФ уничтожили во время серии ракетно-дронных ударов. Продолжают работать атомная и гидроэнергетика, но без ТЭС систему не сбалансировать. О том, как украинцы переживут следующую зиму, рассказали сотрудники одной из разрушенных теплостанций, говорится в репортаже агентства "Слідство.Інфо".

Журналисты агентства посетили теплостанцию, владельцем которой является компания ДТЭК. С ними пообщался руководитель департамента операционных улучшений Олег Корниенко. Энергетик ответил на вопрос, не перемерзнут ли украинцы следующей зимой. По его словам, люди действительно не почувствуют привычного комфорта. Например, если раньше в комнатах зимой бывало по 24-25 градусов, то теперь — "будут радоваться", если увидят 17-18, заявил Корниенко.

По мнению собеседника журналистов, пока нельзя сказать, что ситуация критическая. Критической она станет тогда, если будут новые мощные удары ВС РФ. Он заверил, что зимой будет большее количество и продолжительность отключений. Однако после новых обстрелов прогнозировать станет труднее.

"В оптимистическом варианте, если сохранится нынешняя ситуация, тогда мы зиму, в принципе, сможем пройти. С ограничениями, с большим количеством отключений, но сможем", — подчеркнул Корниенко.

Удары по энергетике — последствия

Энергетик рассказал о некоторых проблемах сферы энергетики после российских обстрелов.

Потеряно 90% не всей генерации, а только тепловой. Продолжают работать атомные и гидроэлектростанции. Но проблема заключается не только в том, что будет меньше электричества и тепла. ТЭС используются для маневрирования: если нужно увеличить генерацию, их включают, если уменьшить — выключают. Энергетики сегодня работают в условиях "постоянной аварии". Они пытаются отремонтировать поврежденное оборудование, которое выпускалось еще во времена СССР. Ремонтируют подручными средствами, а ставить что-то новое нет смысла, пояснил Корниенко. По новому оборудованию может прилететь новая ракета РФ и все снова сломано. Он пояснил, что Украине лучше сосредоточиться на средствах ПВО, а не на закупке дорогих иностранных устройств.

"От месяца до года [на ремонт одной ТЭС — ред.]. Все зависит от степени разрушения. Немного с этим европейские партнеры помогают, немножко еще осталось у них этих "советских сокровищ". Мы сейчас можем проводить ремонты за счет помощи Европы", — пояснил энергетик.

Журналисты опубликовали видео, снятое на территории полуразрушенной ТЭС, название и местонахождение которой не указывается. На видео можно увидеть помещения, засыпанные обломками стройматериалов, и покореженные остатки оборудования.

"Зимой будет хуже", — подытожила агентство услышанное от энергетиков.

Удары по энергетике — репортаж с разрушенной ТЭС

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что в результате восьми массированных ракетных атак ВС РФ украинцы потеряли 9 ГВт энергогенерации. Во время одного из ударов несколько ракет "Кинжал" врезались в Трипольскую ТЭС под Киевом, прозвучало в одном из выступлений главы государства. По его словам, это произошло вследствие того, что у батареи ПВО просто закончились ракеты.

Напоминаем, 5 июня военный обозреватель проанализировал пакет военной помощи США и объяснил, что зенитных ракет, которые в него вошли, слишком мало для защиты украинцев. Накануне, 4 июля, западный журналист напомнил об ударах РФ по аэродромам и заявил, что имеющихся и будущих батарей ПВО не хватит для прикрытия военных объектов и крупных городов.