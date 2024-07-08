Некоторые украинцы смогут на платить за газ зимой: для кого он будет бесплатным

Сжиженным газом будут обеспечивать уязвимые категории населения, проживающие на прифронтовых территориях.

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Жители трех областей будут освобождены от оплаты за газ в предстоящий отопительный сезон. Эти украинцы смогут пользоваться газом бесплатно на протяжении всего сезона. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Изначально проект по обеспечению уязвимых слоев населения планировалось реализовать только на территории Харьковской области, однако впоследствии он был расширен и на Сумскую и Донецкую области.

В рамках проекта, который курирует вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сжиженным газом будут обеспечивать уязвимые категории населения, проживающие на прифронтовых территориях Харьковской, Сумской и Донецкой областей.

Людям будут выдавать баллоны со сжиженным газом в качестве гуманитарной помощи для прохождения отопительного сезона.

Как ранее писал Фокус со ссылкой на пояснения юристов, существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу. Об этом говорится в статье Фокуса "Должники без света. Кому в Украине вскоре грозит отключение электроэнергии".

Напомним, что несмотря на полномасштабную войну в стране украинцам необходимо своевременно оплачивать коммунальные счета. В частности, следует ежемесячно вносить плату за газ и передавать показания газового счетчика. Свои предложения на июнь опубликовали 12 поставщиков, которые будут обеспечивать население газом.