Деякі українці зможуть на платити за газ узимку: для кого він буде безкоштовним

Скрапленим газом забезпечуватимуть вразливі категорії населення, які проживають на прифронтових територіях.

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Жителі трьох областей будуть звільнені від оплати за газ у майбутній опалювальний сезон. Ці українці зможуть користуватися газом безоплатно протягом усього сезону. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Спочатку проєкт із забезпечення вразливих верств населення планувалося реалізувати тільки на території Харківської області, проте згодом його було розширено і на Сумську та Донецьку області.

У межах проєкту, який курирує віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук, скрапленим газом забезпечуватимуть вразливі категорії населення, які проживають на прифронтових територіях Харківської, Сумської та Донецької областей.

Людям видаватимуть балони зі скрапленим газом як гуманітарну допомогу для проходження опалювального сезону.

Як раніше писав Фокус із посиланням на пояснення юристів, існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу. Про це йдеться в статті Фокусу "Боржники без світла. Кому в Україні незабаром загрожує відключення електроенергії".

Нагадаємо, що незважаючи на повномасштабну війну в країні, українцям необхідно вчасно оплачувати комунальні рахунки. Зокрема, слід щомісяця вносити плату за газ і передавати показання газового лічильника. Свої пропозиції на червень опублікували 12 постачальників, які забезпечуватимуть населення газом.