Украинцев могут заставить возвращать выплаты: кто рискует потерять часть пенсии

При определенных условиях выплаты, которые получал пенсионер, могут оказаться незаконными. Для того, чтобы этого не допустить, нужно вовремя обновлять некоторые данные о себе.

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В некоторых случаях украинских пенсионеров могут обязать возвращать деньги государства. Деталями поделились в Главном управлении Пенсионного фонда в Закарпатской области.

Пенсия в Украине: о чем важно помнить

Если пенсионер устроился на работу или наоборот уволился, он в течение 10 дней должен об этом сообщить в ПФУ. В случае неуведомления или несвоевременного сообщения получается, что человек получал незаконные выплаты. Следовательно, их придется возвращать.

После того, как в Пенсионном фонде узнают об увольнении, пенсионеру назначают надбавки и повышение выплат. Например, тем, кто не работает, пересчитывают пенсии из-за повышения размера прожиточного минимума.

Кроме того, если пенсионер регистрировал предпринимательскую деятельность, но не занимался ей и не получал доход, это не делает его безработным. Для того, чтобы статус изменился, нужно официально закрыть ФЛП.

Пенсия в Украине: как обновить свои данные

О датах трудоустройства, увольнения или прекращения регистрации предпринимательской деятельности можно сообщить в органы ПФУ. Нужно будет подать заявление, подкрепив его документами в подтверждение.

Однако заявление можно подать и онлайн — через веб-портал Пенсионного фонда или портал "Дія". Для подачи данных нужно будет использовать электронную подпись.

Напомним, в ПФУ сообщили, что часть пенсионеров может получать дополнительные выплаты. Для того, чтобы претендовать на надбавку, нужно соответствовать нескольким требованиям.

Некоторые украинцы могут получать пенсию в размере более 13 тысяч гривен. В ПФУ рассказали, кому выплачивают такие суммы.