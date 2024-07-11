Українців можуть змусити повертати виплати: хто ризикує втратити частину пенсії

За певних умов виплати, які отримував пенсіонер, можуть виявитись незаконними. Для того, щоб цього не допустити, потрібно вчасно оновлювати деякі дані про себе.

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У деяких випадках українських пенсіонерів можуть зобов’язати повертати гроші держави. Деталями поділились у Головному управлінні Пенсійного фонду в Закарпатській області.

Пенсія в Україні: про що важливо пам’ятати

Якщо пенсіонер влаштувався на роботу або навпаки звільнився, він протягом 10 днів має про це повідомили у ПФУ. В разі неповідомлення або невчасного повідомлення виходить, що людина отримувала незаконні виплати. Отже, їх доведеться повертати.

Після того, як у Пенсійному фонді дізнаються про звільнення, пенсіонеру призначають надбавки й підвищення виплат. Наприклад, тим, хто не працює, перераховують пенсії через підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Окрім того, якщо пенсіонер реєстрував підприємницьку діяльність, але не займався їй і не отримував дохід, це не робить його безробітним. Для того, щоб статус змінився, потрібно офіційно закрити ФОП.

Пенсія в Україні: як оновити свої дані

Про дати працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності можна повідомити в органи ПФУ. Потрібно буде подати заяву, підкріпивши її документами на підтвердження.

Однак заяву можна подати й онлайн — через вебпортал Пенсійного фонду або портал "Дія". Для подання даних потрібно буде використати електронний підпис.

Нагадаємо, у ПФУ повідомили, що частина пенсіонерів може отримувати додаткові виплати. Для того, щоб претендувати на надбавку, потрібно відповідати кільком вимогам.

Деякі українці можуть отримувати пенсію у розмірі понад 13 тисяч гривень. У ПФУ розповіли, кому виплачують такі суми.