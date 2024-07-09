Як вийти на пенсію тим, у кого недостатньо стажу: деталі

Докуповувати стаж можуть українці старше 16 років, незалежно від місця проживання.

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Щоб вийти на пенсію, пенсіонер має набрати достатній стаж роботи, який залежить від його віку. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Українці, які досягли 16 річного віку, можуть докуповувати стаж, щоб отримувати пенсію в Україні, незалежно від місця їхнього проживання.

Купівля стажу може бути цікавою для:

громадян, які не набули достатньої кількості стажу для виходу на пенсію;

людей, які мають низький рівень офіційного доходу і прагнуть зробити майбутню пенсію більшою.

Для виходу на пенсію цього року у віці 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки — 21 рік стажу, а в 65 років — 15 років стажу.

Повний місяць додаткового стажу визнається, якщо людина сплачує внесок, не менший за мінімальний розмір страхового внеску, який з 1 квітня становить 1 760 гривень.

Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні. Щоб здійснити добровільний внесок, особа має звернутися до ПФУ. Розмір і частота платежу визначається пенсіонером самостійно.

Зазначені внески здійснюються за умови укладення договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування з ПФУ.

Українці можуть здійснювати добровільні внески і на користь іншої особи.

Нагадуємо, Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям українців зменшать пенсію на 20%. Крім того, громадянам, які йдуть на відпочинок у 2025 році, потрібно врахувати зростання страхового стажу.