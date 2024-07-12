Некоторые пенсионеры потеряют до 20% выплат: в ПФУ назвали причины

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве может привести к незаконным выплатам пенсионных средств, которые пенсионер обязан вернуть органам ПФУ.

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Пенсионер обязан в течение 10 дней уведомить Пенсионный фонд о своем трудоустройстве или увольнении с работы. Об этом сообщает ПФУ.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возврату органам ПФУ", — говорится в сообщении.

По информации из пресс-службы, после подачи уведомления об увольнении с работы, пенсионеры приобретают право на дополнительные выплаты и повышения, которые предусмотрены исключительно для неработающих граждан. Например, таким пенсионерам может быть пересчитана пенсия в связи с увеличением прожиточного минимума.

Если ПФУ выяснит, что пенсионер продолжает работать, но не уведомил об этом, ему придется вернуть часть незаконно начисленной пенсии. Пенсионер может сделать это добровольно, однако если он откажется, переплата будет удержана принудительно из каждой следующей выплаты пенсии. Согласно закону, необходимо удерживать не более 20% от каждого пенсионного платежа.

Пенсионерам, которые зарегистрировались как предприниматели, но по разным причинам не занимались этой деятельностью, следует учитывать следующее: отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не освобождает их от статуса работающих лиц. До тех пор, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности, такой пенсионер считается работающим.

Пенсионеры обязаны уведомлять органы ПФУ о дате трудоустройства, увольнения или прекращении регистрации предпринимательской деятельности путем подачи заявления и предоставления соответствующих документов. Это могут быть приказы или распоряжения о приеме/увольнении с работы, записи в трудовой книжке о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовые договоры и другие подтверждающие документы.

Заявление также можно подать и в режиме онлайн — через сайт ПФУ или средствами Портала Дія с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, могут потерять выплаты, если не пройдут физическую идентификацию. В случае прекращения выплаты пенсии, ее можно вернуть с помощью нескольких способов.

Ранее в ПФУ рассказали, что пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты. Речь идет о прибавке в почти 1000 гривен.