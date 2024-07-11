Пенсионеры могут восстановить утраченные выплаты в июле: как это сделать

Пенсионеры, которые считаются ВПЛ и потеряли выплаты, могут легко их вернуть в июле. Для этого нужно пройти физическую идентификацию удобным способом.

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Пенсионеры, которые стали внутренне перемещенными лицами до начала полномасштабного вторжения, потеряли выплаты, если не прошли идентификацию до 31 марта 2024 года. Однако такие граждане могут вернуть денежное обеспечение, издание NV рассказало, как это сделать.

Как возобновить выплаты пенсионерам-ВПЛ

Для восстановления выплат пенсионерам нужно пройти идентификацию, после чего пенсия будет выплачена за все месяцы, за которые лицо ее не получило. Если после прохождения идентификации человек все равно не получил выплаты, то финансирование будет возобновлено в ближайший период после поступления соответствующей информации о лице в ПФУ. Поэтому дополнительно обращаться в фонд с заявлением о возобновлении выплаты пенсии не нужно.

Как пройти идентификацию:

лично в отделении "Ощадбанка" или органах ПФУ;

онлайн на портале электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис";

с помощью видеоконференцсвязи (подать заявление можно через портал электронных услуг ПФУ или Контакт-центр по номерам — 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в заграничном дипломатическом учреждении Украины получить удостоверение факта, что лицо живое, и предоставить эти документы органу ПФУ.

Напомним, пенсионеры, которые имеют ухудшенное здоровье, могут получить дополнительные выплаты от государства. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАУС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.