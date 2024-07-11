Пенсіонери можуть відновити втрачені виплати в липні: як це зробити

Пенсіонери, які вважаються ВПО та втратили виплати, можуть легко їх повернути в липні. Для цього потрібно пройти фізичну ідентифікацію у зручний спосіб.

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Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабного вторгнення, втратили виплати, якщо не пройшли ідентифікацію до 31 березня 2024 року. Проте такі громадяни можуть повернути грошове забезпечення, видання NV розповіло, як це зробити.

Як відновити виплати пенсіонерам-ВПО

Для відновлення виплат пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію, після чого пенсія буде виплачена за всі місяці, за які особа її не отримала. Якщо після проходження ідентифікації людина все одно не отримала виплати, то фінансування буде поновлено в найближчий період після надходження відповідної інформації про особу до ПФУ. Тому додатково звертатися до фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно.

Як пройти ідентифікацію:

особисто у відділенні "Ощадбанку" чи органах ПФУ;

онлайн на порталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис";

за допомогою відеоконференцзвʼязку (подати заяву можна через портал електронних послуг ПФУ або Контакт-центр за номерами — 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у закордонній дипломатичній установі України отримати посвідчення факту, що особа жива, та надати ці документи органу ПФУ.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоровʼя, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше у ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАУС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.