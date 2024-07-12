Деякі пенсіонери втратять до 20% виплат: у ПФУ назвали причини

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування може призвести до незаконних виплат пенсійних коштів, які пенсіонер зобов'язаний повернути органам ПФУ.

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Пенсіонер зобов'язаний протягом 10 днів повідомити Пенсійний фонд про своє працевлаштування або звільнення з роботи. Про це повідомляє ПФУ.

"Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ", — йдеться в повідомленні.

За інформацією з пресслужби, після подання повідомлення про звільнення з роботи, пенсіонери набувають право на додаткові виплати і підвищення, які передбачені виключно для громадян, що не працюють. Наприклад, таким пенсіонерам може бути перерахована пенсія у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Якщо ПФУ з'ясує, що пенсіонер продовжує працювати, але не повідомив про це, йому доведеться повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Пенсіонер може зробити це добровільно, однак якщо він відмовиться, переплату буде утримано примусово з кожної наступної виплати пенсії. Відповідно до закону, необхідно утримувати не більше 20% від кожного пенсійного платежу.

Пенсіонерам, які зареєструвалися як підприємці, але з різних причин не займалися цією діяльністю, слід враховувати таке: відсутність доходу від підприємницької діяльності не звільняє їх від статусу працюючих осіб. Доти, доки не буде надано інформацію про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, вважається, що пенсіонер працює.

Пенсіонери зобов'язані повідомляти органи ПФУ про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності шляхом подання заяви та надання відповідних документів. Це можуть бути накази або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи, записи в трудовій книжці про працевлаштування/звільнення, цивільно-правові договори та інші підтвердні документи.

Заяву також можна подати і в режимі онлайн — через сайт ПФУ або засобами Порталу Дія з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, можуть втратити виплати, якщо не пройдуть фізичну ідентифікацію. У разі припинення виплати пенсії, її можна повернути за допомогою декількох способів.

Раніше в ПФУ розповіли, що пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати. Йдеться про надбавку в майже 1000 гривень.