Украинцы могут получить компенсацию за неиспользованный отпуск: какие условия выплаты

Выплата компенсации может производиться вместе с зарплатой за месяц, когда ее начислили, а для уволенных работников — в день увольнения.

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Денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска обязательно выплачивается при увольнении работника, его переводе на другое предприятие по его желанию или в случае его смерти. В период военного положения предоставление отпуска может быть ограничено, и неиспользованные дни переносятся на послевоенный период. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Согласно действующему законодательству, это возможно в следующих ситуациях:

увольнение работника: если работник увольняется, работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного отпуска, а также за дополнительный отпуск для работников, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

перевод на другое предприятие: в случае перевода работника на другое предприятие, по его желанию, денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска перечисляется на счет нового предприятия. Однако это правило не касается детского отпуска – его компенсация выплачивается работнику на руки в день увольнения с предыдущего места работы;

смерть работника: в случае смерти работника денежная компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска и отпуска на детей выплачивается его наследникам.

Работник имеет право подать заявление на получение финансовой компенсации за неиспользованный отпуск, а руководство обязано выдать соответствующий приказ о выплате, соблюдая все требования законодательства.

Однако чтобы получить компенсацию за неиспользованные дни отпуска, работник должен иметь начислено не менее 24 календарных дней отпуска в год. Компенсация может быть выплачена вместе с заработной платой за соответствующий месяц или в день увольнения для уволенных работников.

Во время военного положения работодатель может ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска работника до 24 календарных дней в текущем рабочем году по своему усмотрению. Если работник имеет право на отпуск длительностью более 24 календарных дней, неиспользованные дни отпуска в период военного положения будут перенесены на период после его прекращения или отмены.

Работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска во время военного положения. В случае увольнения работника в период действия военного положения ему выплачивается денежная компенсация в соответствии со статьей 24 Закона №504.

Ранее мы писали о том, как военнослужащие ВСУ могут пересекать границу во время отпуска. Для этого необходимо собрать не только целый перечень документов, но и подать соответствующий рапорт командиру части.