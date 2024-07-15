Українці можуть отримати компенсацію за невикористану відпустку: які умови виплати

Виплата компенсації може здійснюватися разом із зарплатою за місяць, коли її нарахували, а для звільнених працівників — у день звільнення.

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Грошова компенсація за невикористані дні відпустки обов'язково виплачується в разі звільнення працівника, його переведення на інше підприємство за його бажанням або в разі його смерті. У період воєнного стану надання відпустки може бути обмежено, і невикористані дні переносяться на післявоєнний період. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Згідно з чинним законодавством, це можливо в таких ситуаціях:

звільнення працівника: якщо працівник звільняється, роботодавець зобов'язаний виплатити грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також за додаткову відпустку для працівників, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

переведення на інше підприємство: у разі переведення працівника на інше підприємство, за його бажанням, грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки перераховується на рахунок нового підприємства. Однак це правило не стосується дитячої відпустки — її компенсація виплачується працівнику на руки в день звільнення з попереднього місця роботи;

смерть працівника: у разі смерті працівника грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки та відпустки на дітей виплачують його спадкоємцям.

Працівник має право подати заяву на отримання фінансової компенсації за невикористану відпустку, а керівництво зобов'язане видати відповідний наказ про виплату, дотримуючись усіх вимог законодавства.

Однак щоб отримати компенсацію за невикористані дні відпустки, у працівника має бути нараховано щонайменше 24 календарні дні відпустки на рік. Компенсація може бути виплачена разом із заробітною платою за відповідний місяць або в день звільнення для звільнених працівників.

Під час воєнного стану роботодавець може обмежити тривалість щорічної основної відпустки працівника до 24 календарних днів у поточному робочому році на власний розсуд. Якщо працівник має право на відпустку тривалістю понад 24 календарні дні, невикористані дні відпустки в період воєнного стану буде перенесено на період після його припинення або скасування.

Роботодавець може відмовити працівнику в наданні невикористаних днів щорічної відпустки під час воєнного стану. У разі звільнення працівника в період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону №504.

Раніше ми писали про те, як військовослужбовці ЗСУ можуть перетинати кордон під час відпустки. Для цього необхідно зібрати не тільки цілий перелік документів, а й подати відповідний рапорт командиру частини.