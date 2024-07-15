В августе отключений станет меньше: какой будет ситуация со светом зимой, — "Укрэнерго"

Пресс-секретарь компании Мария Цатурян объяснила, что Украина потеряла объемы электроэнергии, которых хватает целой Финляндии в самые жаркие часы. По ее словам, отключения света зимой будут зависеть от двух факторов.

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В августе в Украине станет легче с отключениями света. Деталями в комментарии OBOZ.UA 15 июля поделилась пресс-секретарь НЭК "Укрэнерго" Мария Цатурян.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые объекты энергетические вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", — отметила она.

Представительница "Укрэнерго" сообщила, что в результате атак энергообъектов Украина потеряла более 9 ГВт производственных мощностей. Столько электроэнергии летом в пиковые часы потребляют целые страны — Нидерланды или Финляндия.

Будут ли отключения зимой?

На ситуацию с отключениями электроэнергии зимой, по словам Цатурян, будут влиять два фактора:

интенсивность обстрелов ВС РФ и эффективность работы ПВО;

количество оборудования, которое смогут восстановить на электростанциях.

"Это тяжелые габаритные работы, и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы врага нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким", — добавила пресс-секретарь "Укрэнерго".

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что 15 июля будут применять графики в течение всех суток. Тяжелее всего со светом будет с 16:00 до 24:00. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал дату, с которой ситуация в энергосистеме должна улучшиться.

OSINT-расследователи предупредили, что в соцсетях украинцев подстрекают протестовать против отключений света. Российские спецслужбы создали паблик, в котором призывают недовольных выходить на митинги под офисы ДТЭК.