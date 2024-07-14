Существуют простые правила экономного использования электроэнергии и приборы, которые помогут не переплачивать за свет, а также, что важно, экономно потреблять дефицитную электрическую энергию.

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Одним из способов получать меньшие суммы в платежках за свет является использование энергоэффективной бытовой техники. Об этом говорится даже в разъяснении Государственной инспекции энергетического надзора Украины. Впрочем, есть лайфхаки, которые помогут существенно сэкономить и без замены стиральной машины или посудомойки.

Бытовая техника: внимание на маркировку

Только холодильник и стиралка способны существенно повлиять на семейный бюджет, особенно учитывая рост тарифов в Украине. Фокус уже сообщал, что электроэнергия с начала июня подорожала на 69,7%. Поэтому бытовые электроприборы — то, что требует дополнительного внимания. Вся техника имеет специальную маркировку от класса "А" до "G". Наиболее энергосберегающим является класс "А ++". К менее энергосберегающим относятся: "А+", "А", "В", "С", "D", "G".

По словам специалистов Госинспекции энергонадзора, приобретя бытовую технику класса "А" или "А+", можно на 30-50% уменьшить потребление электроэнергии даже по сравнению с приборами класса "В".

Наиболее энергосберегающей является техника класса А ++ Фото: Freepik

Когда нужно экономить электроэнергию

Экономить на освещении тоже можно. Фокус уже объяснял, что существенно облегчить расходы поможет двухзонный счетчик на свет. Однако, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, существуют практические требования для установки таких приборов, которым соответствуют не все дома из-за устаревших сетей. Поэтому в таком случае следует переходить на модель по принципу европейских стран. И хотя установка таких счетчиков облегчит ситуацию в домохозяйствах, пригородных домах, они не будут нагружать сеть во время пиковых нагрузок, некоторые приборы включать ночью (стиральную машину, например), заряжать телефоны, ноутбук.

Существенно облегчить расходы поможет двухзонный счетчик на свет, однако существуют практические требования для установки таких приборов, которым соответствуют не все дома из-за устаревших сетей

За счет использования электроэнергии в ночное время можно немного сэкономить. К тому же, последние недели многие жители многоквартирных домов поняли, что свет по графику появляется на 3-5 часов именно ночью, поэтому, к сожалению, без ночного потребления теперь и не обойтись.

"В Украине надо приучить людей к ночному потреблению электроэнергии. Этим должно заниматься государство. Должны работать местные программы поддержки, государственные программы энергоэффективности", — прокомментировал ситуацию Олег Попенко в эфире "Громадського радіо".

Уменьшить потребление электроэнергии помогут и энергосберегающие лампы Фото: elmar

Энергосберегающие лампы: виды напряжения и правила установки

Уменьшить потребление электроэнергии помогут и энергосберегающие лампы. Выбрать энергосберегающую лампу помогут не только ее технические показатели, но и правила эксплуатации и нюансы установки.

Продолжительность эксплуатации таких энергосберегающих ламп в 5-8 раз дольше, чем обычных, а электроэнергии они потребляют в 10 раз меньше.

Вместо традиционных ламп накаливания стоит обратиться к светодиодным

Вместо традиционных ламп накаливания стоит обратиться к светодиодным.

Вольфрамовые лампы (от 43 грн за шт) превращают в свет лишь 5% энергии, которую они используют, а их срок эксплуатации составляет около 1000 часов.

Галогенные лампы (от 20 грн за шт.) более эффективны. Они прослужат от 2000 до 5000 часов, что на 70% больше, чем у обычных. Помимо повышенного срока службы, что само по себе экономия, они потребляют в 2-3 раза меньше электроэнергии. Кроме этого лампы могут похвастаться хорошим индексом цветопередачи и возможностью использования совместно с диммерами (светорегуляторами). Поэтому галогенные лампы считают энергосберегающими.

Компактные люминесцентные лампы работают в 10 раз дольше, чем традиционные лампы накаливания, но их полная мощность достигается лишь через 30 секунд, стоят от 67 грн за шт (в зависимости от компактности), а также плохо переносят постоянные включения/выключения электроэнергии, и крайне плохо служат при повышенных температурах.

Галогенные лампы плохо переносят постоянные включения и выключения электроэнергии Фото: УНИАН

Наиболее эффективны современные светодиоды (LED). Они лучше всего преобразуют электрический ток в свет. Такие лампочки являются энергосберегающими. Экономия с ними может достигать 80%, а срок их годности — до 25 000 часов. И хотя стоят они от 67 грн за шт, для семейного бюджета они не представляют угрозы, ведь экономия на таких лампах полностью оправдывает их стоимость. А также светодиодные лампочки устойчивы к шумовому и вибрационному воздействию и способны выдержать большую разницу температур.

Заметим, что при выборе типа освещения его следует адаптировать к назначению помещения. Такой подход к освещению дома не только сэкономит деньги, но и придаст интерьеру приятных изменений. Например, галогены хорошо подходят для освещения ванных комнат, а также для общего и декоративного освещения.

При выборе типа освещения его следует адаптировать к назначению помещения

Сократить объемы потребления электричества позволит также установка светорегуляторов и датчиков движения, которые автоматически выключают и включают освещение при появлении человека.

Для общего освещения можно использовать нейтральные белые лампы с цветовой температурой 3000-4000 К, тогда как для местного следует подбирать лампы с учетом функциональности. К примеру, создать уют поможет так называемый "теплый" свет (2500-3000 К).

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Для освещения рабочей зоны кухни следует использовать лампы нейтрального белого света (3500-4500 К), которые являются более яркими и минимально искажают цвета.

В обеденной зоне лучше размещать светильники с лампами теплого света (до 3000 К), что сделает помещение более уютным.

В ванной комнате также рекомендуется использовать освещение двух видов: для подсветки зеркал рекомендовано покупать лампы в 3000-4500 К, а для общего освещения подойдут энергосберегающие лампы до 3000 К.

Экономия электроэнергии на освещении возможна благодаря разумному подходу Фото: Из открытых источников

Полезные привычки, которые позволят экономить электроэнергию

Если в квартире количество источников света позволит сэкономить на платежках (вы можете регулировать мощности и количество точек освещения по собственным потребностям), то приборы, установленные в общих местах пользования (веранда, двор, лестница) и используемые непрерывно, могут значительно увеличивать нагрузку на бюджет. Поэтому, при необходимости, можно сократить количество таких точек, или просто выключать свет вовремя. Хорошей идеей может быть также использование светильников с пультом дистанционного управления.

Стоит расположить электроосветительные приборы в рабочем помещении таким образом, чтобы выбранное освещение было приятным для глаз

Используйте местное освещение. Во время работы за компьютером или просмотра телевизора, не нужно использовать источник света с несколькими лампочками. Вместо этого можно включить торшер или светильник с одной лампочкой, что создаст уютную атмосферу в комнате и позволит сэкономить средства.

Если есть цель сэкономить на освещении, то следует задуматься над изменениями интерьера. Он чрезвычайно важен с точки зрения освещения.

Стоит расположить электроосветительные приборы в рабочем помещении таким образом, чтобы выбранное освещение было приятным для глаз.

Компактные люминесцентные лампы следует использовать в помещениях, где свет включен в течение длительного времени, например в гостиной. А светодиодные очень хорошо работают в качестве акцентного освещения — в спальне, детской или прихожей.