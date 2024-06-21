Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают расти: сколько придется платить

Больше всего подорожала электроэнергия – на 69,7%, а цены на водоснабжение и газ остались неизменными.

Related video

Тарифы на коммунальные услуги в Украине продолжают увеличиваться. Наибольшее повышение затронуло электроэнергию, которая подорожала на 69,7%. С начала июня текущего года стоимость составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать до 1 мая 2025 года. Об этом сообщили в Госстате.

Также, согласно данным Госстата, цены выросли на следующие виды услуг:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

В то же время тарифы на несколько позиций остались неизменными.

Тарифы на водоснабжение

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко ранее заявил в комментарии для издания "24 Канал", что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако он пока не был принят. По данным проекта НКРЭКУ, поставщики холодной воды должны были начать первый этап повышения тарифа с 1 апреля, а второй этап — с 1 июля.

В некоторых регионах цены на водоснабжение уже изменились. Например, в компании "Львовводоканал" абонентская плата за водоснабжение для жителей без коммерческих счетчиков увеличилась на 38% до 19,63 гривен. В домах с установленными счетчиками тариф вырос на 6% и достиг 31,15 гривен.

Тарифы на газ

Цены на газ для домашних потребителей оставались неизменными в последние два сезона. Конкретно, стоимость газа в компании "Нафтогаз", обслуживающей в настоящее время 98% потребителей, составляет 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, кому доступна жилищная субсидия и куда нужно обращаться для ее назначения.

Также в ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях войны.

Фокус также писал, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.