Тарифы на коммуналку в Украине значительно выросли: что подорожало больше всего

Больше всего подорожала электроэнергия — на 69,7%, а цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне.

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В Украине значительно выросли цены на коммунальные услуги за последний год с мая 2023 по май 2024. В среднем тарифы увеличились на 13%. Об общем росте тарифов сообщили в Госстате.

Особенно заметно увеличение цен на электроэнергию, которая подорожала на 69,7%, в то время как стоимость других услуг осталась неизменной.

Также, по данным Госстата, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,5%;

уборка мусора – на 2%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Напомним, в Пенсионном фонде объяснили, кому доступна жилищная субсидия и куда нужно обращаться для ее назначения.

Также в ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в условиях войны.

Фокус также писал, что с 1 мая в Украине назначают субсидии на летний период. Лицам, которые подают документы впервые или относится к определенным категориям, например внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или арендаторы, необходимо лично обращаться в ПФУ.

А 28 апреля стало известно, что часть украинцев может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Это касается лиц, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме этого, на льготу также могут рассчитывать лица, которые работают неполный рабочий день.