Скидки на коммунальные услуги: какие льготы предоставляются многодетным семьям

Для получения льгот среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев не должен превышать размер дохода, дающего право на получение льгот.

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Украинцы все равно обязаны оплачивать коммунальные услуги, даже несмотря на полномасштабную войну в Украине. В то же время определенные граждане могут иметь право на субсидии и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как отмечают в источнике, многодетные семьи — это те, где воспитываются трое и более детей и которые имеют право на государственные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, таких как оплата жилья, газа, электроэнергии и твердого топлива.

По данным Пенсионного фонда Украины, жилищно-коммунальные льготы предоставляются на 12 месяцев, начиная с месяца, когда установлено соответствующее право, но не позднее последнего дня текущего календарного года. Это означает, что если семья подает заявление на льготы в июле, они будут предоставлены до 31 декабря того же года, в котором было подано заявление.

Для получения коммунальных льгот обязательным условием является то, что среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, рассчитанный на одного члена семьи, не должен превышать установленный порог дохода, который дает право на льготы. В 2024 году этот порог составляет 4240 гривен.

Какие льготы на коммунальные услуги могут оформить многодетные

Семьи с троими и более детьми могут воспользоваться следующими привилегиями:

50% скидка на оплату жилья (квартплату) в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

50% скидка на платы за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм, определенных законодательством);

50% скидка на стоимость топлива (в случае если соответствующие дома не имеют центрального, газового и электроотопления, например, частные дома, отапливаемые твердым топливом).

Как получить льготы

Представители Пенсионного фонда уточнили, что многодетная семья, впервые получившая свидетельство, должна быть внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы, чтобы получить льготы на оплату жилья и коммунальных услуг.

Многодетным семьям, зарегистрированным в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется на основании:

заявления о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

декларации о доходах семьи льготника;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Если семья проживает по адресу, отличному от зарегистрированного, необходимо предоставить официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника, а также либо справку о статусе высокого платежеспособного лица, либо акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства.

Как подать документы для оформления льготы на коммуналку

Необходимые документы можно подать в ПФУ следующими способами:

Лично – прийти в ПФУ или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных громад центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По почте – прислать документы по почте по адресу органа Пенсионного фонда: [email protected]

Онлайн – подать документы через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал "Дія".

Напомним, выплата пенсий пенсионерам ВПЛ, которые не прошли идентификацию, возобновляется после ее прохождения.

Также Фокус сообщал, как пенсионерам получить дополнительные выплаты во время войны.