Знижки на комунальні послуги: які пільги надаються багатодітним сім'ям

Для отримання пільг середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців не повинен перевищувати розмір доходу, що дає право на отримання пільг.

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Українці все одно зобов'язані оплачувати комунальні послуги, навіть попри повномасштабну війну в Україні. Водночас певні громадяни можуть мати право на субсидії та пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Як зазначають у джерелі, багатодітні сім'ї — це ті, де виховуються троє і більше дітей і які мають право на державні пільги з оплати житлово-комунальних послуг, як-от оплата житла, газу, електроенергії та твердого палива.

За даними Пенсійного фонду України, житлово-комунальні пільги надаються на 12 місяців, починаючи з місяця, коли встановлено відповідне право, але не пізніше останнього дня поточного календарного року. Це означає, що якщо сім'я подає заяву на пільги в липні, їх буде надано до 31 грудня того ж року, в якому було подано заяву.

Для отримання комунальних пільг обов'язковою умовою є те, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців, розрахований на одного члена сім'ї, не повинен перевищувати встановлений поріг доходу, що дає право на пільги. У 2024 році цей поріг становить 4240 гривень.

Які пільги на комунальні послуги можуть оформити багатодітні

Сім'ї з трьома і більше дітьми можуть скористатися такими привілеями:

50% знижка на оплату житла (квартплату) в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в житловому приміщенні (будинку), і додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

50% знижка на плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання, водопостачання та інші послуги) та вартість скрапленого балонного газу для побутових потреб (у межах норм, визначених законодавством);

50% знижка на вартість палива (у разі якщо відповідні будинки не мають центрального, газового та електроопалення, наприклад, приватні будинки, опалювані твердим паливом).

Як отримати пільги

Представники Пенсійного фонду уточнили, що багатодітна сім'я, яка вперше отримала свідоцтво, має бути занесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги, щоб отримати пільги на оплату житла і комунальних послуг.

Багатодітним сім'ям, зареєстрованим у Реєстрі, пільга з оплати житлово-комунальних послуг надається на підставі:

заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу;

декларації про доходи сім'ї пільговика;

довідки про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі (у разі оформлення пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу).

Якщо сім'я проживає за адресою, відмінною від зареєстрованої, необхідно надати офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а також або довідку про статус високої платоспроможної особи, або акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання.

Як подати документи для оформлення пільги на комуналку

Необхідні документи можна подати до ПФУ такими способами:

Особисто — прийти до ПФУ або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Поштою — надіслати документи поштою на адресу органу Пенсійного фонду: [email protected]

Онлайн — подати документи через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

Нагадаємо, виплата пенсій пенсіонерам ВПО, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження.

Також Фокус повідомляв, як пенсіонерам отримати додаткові виплати під час війни.