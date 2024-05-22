Комунальні послуги в Україні: як можуть покарати боржників

Тим, хто має борги за комуналку, нарахують пеню за кожен день прострочення, а загальну суму заборгованості примусово стягуватимуть через суд.

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У 2024 році за несплату комунальних послуг споживачам загрожує серйозне покарання. Тепер організації можуть повністю законно стягувати пеню і примусово стягувати заборгованість через суд. Про це повідомляють у постанові №1405 від 29.12.23.

Комуналка 2024 — як покарають боржників

Цього року споживачам знову дозволили стягувати штрафи за несплату послуг ЖКГ. За кожен день прострочення нараховується пеня на суму заборгованості, яка примусово стягується через суд. Таким чином, зі збільшенням суми заборгованості зростають і розміри штрафів та стягнень.

Водночас, мораторій на штрафні санкції не поширюється на окуповані території та "гарячі точки". Для решти споживачів передбачено такі заходи:

загроза припинення надання житлово-комунальних послуг у строки, встановлені договором і законом;

нарахування пені та штрафів у розмірі заборгованості споживача;

загроза судової тяганини.

Постанова встановлює конкретні розміри та види стягнень за несплату послуг ЖКГ:

пеня, яка не може перевищувати 0,01% від суми заборгованості за кожен день прострочення і 100% від загальної суми боргу;

спрощене примусове стягнення грошей через суд без необхідності присутності самого боржника.

У разі, якщо людина не проживає в будинку, у неї є право подати заяву про тимчасову відсутність на строк понад 30 календарних днів. Для цього потрібно надати документальне підтвердження в паперовій або електронній формі, яке повинно бути актуалізовано кожні пів року. Документи, що підтверджують відсутність споживача, можуть включати:

інформація про перетин держкордону;

довідка про військову службу;

довідка про навчання, роботу, адресу тимчасового проживання/лікування;

довідка про відбування покарання.

Борги не стягуватимуть також із власників пошкодженого або зруйнованого житла.

Нагадаємо, виплата пенсій пенсіонерам ВПО, які не пройшли ідентифікацію, поновлюється після її проходження.

Також Фокус повідомляв, як пенсіонерам отримати додаткові виплати під час війни.