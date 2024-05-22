Коммунальные услуги в Украине: как могут наказать должников

Имеющим долги за коммуналку начислят пеню за каждый день просрочки, а общую сумму задолженности принудительно будут взимать через суд.

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В 2024 году за неуплату коммунальных услуг потребителям грозит серьезное наказание. Теперь организации могут полностью законно взыскивать пеню и принудительно взимать задолженность через суд. Об этом сообщается в постановлении №1405 от 29.12.23.

Коммуналка 2024 — как накажут должников

В этом году потребителям вновь разрешили взимать штрафы за неуплату услуг ЖКХ. За каждый день просрочки начисляется пеня на сумму задолженности, которая принудительно взыскивается через суд. Таким образом, с увеличением суммы задолженности растут и размеры штрафов и взысканий.

В то же время, мораторий на штрафные санкции не распространяется на оккупированные территории и "горячие точки". Для остальных потребителей предусмотрены следующие меры:

угроза прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг в сроки, установленные договором и законом;

начисление пени и штрафов в размере задолженности потребителя;

угроза судебной волокиты.

Постановление устанавливает конкретные размеры и виды взысканий за неуплату услуг ЖКХ:

пеня, которая не может превышать 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки и 100% от общей суммы долга;

упрощенное принудительное взыскание денег через суд без необходимости присутствия самого должника.

В случае, если человек не проживает в доме, у него есть право подать заявление о временном отсутствии на срок более 30 календарных дней. Для этого требуется предоставить документальное подтверждение в бумажной или электронной форме, которое должно быть актуализировано каждые полгода. Документы, подтверждающие отсутствие потребителя, могут включать:

информация о пересечении госграницы;

справка о военной службе;

справка об учебе, работе, адрес временного проживания/лечения;

справка об отбывании наказания.

Долги не будут взиматься также с владельцев поврежденного или разрушенного жилья.

Напомним, выплата пенсий пенсионерам ВПЛ, которые не прошли идентификацию, возобновляется после ее прохождения.

Также Фокус сообщал, как пенсионерам получить дополнительные выплаты во время войны.