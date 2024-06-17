Тарифи на комуналку в Україні значно зросли: що подорожчало найбільше
Найбільше подорожчала електроенергія — на 69,7%, а ціна низки інших послуг залишилася на колишньому рівні.
В Україні значно зросли ціни на комунальні послуги за останній рік з травня 2023 по травень 2024. У середньому тарифи збільшилися на 13%. Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті.
Особливо помітне збільшення цін на електроенергію, яка подорожчала на 69,7%, тоді як вартість інших послуг залишилася незмінною.
Також, за даними Держстату, також подорожчали:
- послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,9%;
- утримання та ремонт житла — на 3,5%;
- прибирання сміття — на 2%.
Водночас тарифи відразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні. Це:
- водопостачання;
- каналізація;
- природний газ;
- гаряча вода, опалення.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, кому доступна житлова субсидія і куди потрібно звертатися для її призначення.
Також у ПФУ розповіли, хто з українців має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг в умовах війни.
Фокус також писав, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) або орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.
А 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.