Тарифи на комуналку в Україні значно зросли: що подорожчало найбільше

Найбільше подорожчала електроенергія — на 69,7%, а ціна низки інших послуг залишилася на колишньому рівні.

Related video

В Україні значно зросли ціни на комунальні послуги за останній рік з травня 2023 по травень 2024. У середньому тарифи збільшилися на 13%. Про загальне зростання тарифів повідомили в Держстаті.

Особливо помітне збільшення цін на електроенергію, яка подорожчала на 69,7%, тоді як вартість інших послуг залишилася незмінною.

Також, за даними Держстату, також подорожчали:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,9%;

утримання та ремонт житла — на 3,5%;

прибирання сміття — на 2%.

Водночас тарифи відразу на низку позицій залишилися на колишньому рівні. Це:

водопостачання;

каналізація;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, кому доступна житлова субсидія і куди потрібно звертатися для її призначення.

Також у ПФУ розповіли, хто з українців має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг в умовах війни.

Фокус також писав, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) або орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.

А 28 квітня стало відомо, що частина українців може отримати субсидію на житлово-комунальні послуги. Це стосується осіб, чиї доходи не можуть покрити витрати на комуналку. Крім цього, на пільгу також можуть розраховувати особи, які працюють неповний робочий день.