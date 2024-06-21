Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують зростати: скільки доведеться платити

Найбільше подорожчала електроенергія — на 69,7%, а ціни на водопостачання і газ залишилися незмінними.

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Тарифи на комунальні послуги в Україні продовжують збільшуватися. Найбільше підвищення торкнулося електроенергії, яка подорожчала на 69,7%. З початку червня поточного року вартість становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме до 1 травня 2025 року. Про це повідомили в Держстаті.

Також, згідно з даними Держстату, ціни зросли на такі види послуг:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 4,9%;

утримання та ремонт житла — на 3,5%;

прибирання сміття — на 2%.

Водночас тарифи на кілька позицій залишилися незмінними.

Тарифи на водопостачання

Експерт із ЖКГ Олег Попенко раніше заявив у коментарі для видання "24 Канал", що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, проте його поки що не ухвалили. За даними проєкту НКРЕКП, постачальники холодної води мали розпочати перший етап підвищення тарифу з 1 квітня, а другий етап — з 1 липня.

У деяких регіонах ціни на водопостачання вже змінилися. Наприклад, у компанії "Львівводоканал" абонентська плата за водопостачання для мешканців без комерційних лічильників збільшилася на 38% до 19,63 гривень. У будинках зі встановленими лічильниками тариф зріс на 6% і сягнув 31,15 гривень.

Тарифи на газ

Ціни на газ для домашніх споживачів залишалися незмінними в останні два сезони. Конкретно, вартість газу в компанії "Нафтогаз", що обслуговує нині 98% споживачів, становить 7,96 гривень за кубометр.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, кому доступна житлова субсидія і куди потрібно звертатися для її призначення.

Також у ПФУ розповіли, хто з українців має право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг в умовах війни.

Фокус також писав, що з 1 травня в Україні призначають субсидії на літній період. Особам, які подають документи вперше або належать до певних категорій, як-от внутрішньо переміщені особи (ВПО) або орендарі, необхідно особисто звертатися до ПФУ.