Існують прості правила ощадливого використання електроенергії та прилади, які допоможуть не переплачувати за світло, а також, що важливо, ощадливо споживати дефіцитну електричну енергію.

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Одним із способів отримувати менші суми в платіжках за світло є використання енергоефективної побутової техніки. Про це йдеться навіть у роз'ясненні Державної інспекції енергетичного нагляду України. Утім, є лайфгаки, що допоможуть суттєво заощадити і без заміни пральної машини чи посудомийки.

Побутова техніка: увага на маркування

Лише холодильник та пралка здатні суттєво вплинути на родинний бюджет, особливо враховуючи зростання тарифів в Україні. Фокус вже повідомляв, що електроенергія з початку червня подорожчала на 69,7%. Тож побутові електроприлади — те, що потребує додаткової уваги. Вся техніка має спеціальне маркування від класу "А" до "G". Найбільш енергоощадним є клас "А ++". До менш енергоощадних належать: "А +", "А", "В", "С", "D", "G".

За словами фахівців Держінспекції енергонагляду, придбавши побутову техніку класу "А" або "А+", можна на 30-50% зменшити споживання електроенергії навіть у порівнянні з приладами класу "В".

Найбільш енергоощадною є побутова техніка класу А ++ Фото: Freepik

Коли потрібно економити електроенергію

Економити на освітленні теж можна. Фокус вже пояснював, що суттєво полегшити витрати допоможе двозонний лічильник на світло. Проте, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, існують практичні вимоги для встановлення таких приладів, яким відповідають не всі будинки через застарілі мережі. Тож в такому разі слід переходити на модель за принципом європейських країн. І хоча встановлення таких лічильників полегшить ситуацію в домогосподарствах, приміських будинках, вони не будуть навантажувати мережу під час пікових навантажень, деякі прилади включати вночі (пральну машину, наприклад), заряджати телефони, ноутбук.

Суттєво полегшити витрати допоможе двозонний лічильник на світло, проте існують практичні вимоги для встановлення таких приладів, яким відповідають не всі будинки через застарілі мережі

Коштом використання електроенергії в нічний час можна трохи зекономити. До того ж, останні тижні багато мешканців багатоквартирних будинків зрозуміли, що світло за графіком з’являється на 3-5 годин саме вночі, тож, на жаль, без нічного споживання тепер і не обійтись.

"В Україні треба привчити людей до нічного споживання електроенергії. Цим має займатися держава. Мають працювати місцеві програми підтримки, державні програми енергоефективності", — прокоментував ситуацію Олег Попенко в ефірі "Громадського радіо".

Зменшити споживання електроенергії допоможуть і енергоощадні лампи Фото: elmar

Енергозберігаючі лампи: види напруги і правила встановлення

Зменшити споживання електроенергії допоможуть і енергоощадні лампи. Вибрати енергозберігаючу лампу допоможуть не лише її технічні показники, але й правила експлуатації та нюанси встановлення.

Тривалість експлуатації таких енергозберігаючих ламп у 5-8 разів довше, ніж звичайних, а електроенергії вони споживають у 10 разів менше.

Замість традиційних ламп розжарювання варто звернутися до світлодіодних

Замість традиційних ламп розжарювання варто звернутися до світлодіодних.

Вольфрамові лампи (від 43 грн за шт) перетворюють в світло лише 5% енергії, яку вони використовують, а їхній термін експлуатації становить близько 1000 годин.

Галогенні лампи (від 20 грн за шт.) більш ефективні. Вони прослужать від 2000 до 5000 годин, що на 70% більше, ніж у звичайних. Крім підвищеного терміну служби, що саме по собі економія, вони споживають у 2-3 рази менше електроенергії. Крім цього лампи можуть похвалитися хорошим індексом передачі кольору і можливістю використання спільно з диммерами (світлорегуляторами). Тож галогенні лампи вважають енергозберігаючими.

Компактні люмінесцентні лампи працюють в 10 разів довше, ніж традиційні лампи розжарювання, але їхня повна потужність досягається лише через 30 секунд, коштують від 67 грн за шт (залежно від компактності), а також погано переносять постійні включення/вимикання електроенергії, і вкрай погано служать при підвищених температурах.

Галогенні лампи погано переносять постійні включення і вимикання електроенергії Фото: УНІАН

Найбільш ефективні сучасні світлодіоди (LED). Вони найкраще перетворюють електричного струму на світло. Такі лампочки є енергоощадними. Економія з ними може досягати 80%, а термін їхньої придатності — до 25 000 годин. І хоча коштують вони від 67 грн за шт, для родинного бюджету вони не становлять загрози, адже заощадження на таких лампах повністю виправдовує їхню вартість. А також світлодіодні лампочки стійкі до шумового і вібраційного впливу і здатні витримати велику різницю температур.

Зауважимо, що при виборі типу освітлення його слід адаптувати до призначення приміщення. Такий підхід до освітлення оселі не лише заощадить гроші, але й додасть інтер'єру приємних змін. Наприклад, галогени добре підходять для освітлення ванних кімнат, а також для загального та декоративного освітлення.

При виборі типу освітлення його слід адаптувати до призначення приміщення

Скоротити обсяги споживання електрики дозволить також встановлення світлорегуляторів і датчиків руху, які автоматично вимикають та вмикають освітлення за появи людини.

Для загального освітлення можна використовувати нейтральні білі лампи з колірною температурою 3000-4000 К, тоді як для місцевого слід підбирати лампи з урахуванням функціональності. Приміром, створити затишок допоможе так зване "тепле" світло (2500-3000 К).

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Для освітлення робочої зони кухні слід використовувати лампи нейтрального білого світла (3500-4500 К), які є яскравішими й мінімально спотворюють кольори.

В обідній зоні краще розміщувати світильники з лампами теплого світла (до 3000 К), що зробить приміщення більш затишним.

У ванній кімнаті також рекомендується використовувати освітлення двох видів: для підсвічування дзеркал рекомендовано купляти лампи у 3000-4500 К, а для загального освітлення підійдуть енергозберігаючі лампи до 3000 К.

Економія електроенергії на освітленні можлива завдяки розумному підходу Фото: З відкритих джерел

Корисні звички, що дозволять економити електроенергію

Якщо у квартирі кількість джерел світла дозволить зекономити на платіжках (ви можете регулювати потужності та кількість точок освітлення за власними потребами), то прилади, що встановлено у загальних місцях користування (веранда, подвір'я, сходова) і використовуються безперервно, можуть значно збільшувати навантаження на бюджет. Тож, за потреби, можна скоротити кількість таких точок, або просто вимикати світло вчасно. Гарною ідеєю може бути також використання світильників з пультом дистанційного керування.

Варто розташувати електроосвітлювальні прилади в робочому приміщенні таким чином, щоб вибране освітлення було приємним для очей

Використовуйте місцеве освітлення. Під час роботи за компьютером чи перегляду телевізора, не потрібно використовувати джерело світла з кількома лампочками. Замість цього можна увімкнути торшер чи світильник з однією лампочкою, що створить затишну атмосферу в кімнаті та дозволить заощадити кошти.

Якщо є мета зекономити на освітленні, то слід замислитися над змінами інтер'єру. Він надзвичайно важливий з точки зору освітлення.

Варто розташувати електроосвітлювальні прилади в робочому приміщенні таким чином, щоб вибране освітлення було приємним для очей.

Компактні люмінесцентні лампи слід використовувати в приміщеннях, де світло увімкнено протягом тривалого часу, наприклад у вітальні. А світлодіодні дуже добре працюють у якості акцентного освітлення — у спальні, дитячій чи передпокої.