Заплатят ли украинцы меньше за свет в июле: прогноз эксперта

Ограничение энергоснабжения привело к "вынужденной экономии", отметил Геннадий Рябцев. Он предполагает, что суммы в платежках, в среднем не очень будут отличаться от тех времен, когда украинцы платили 2,64 грн за киловатт-час.

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Украинцы, скорее всего, заплатят за электроэнергию в июле столько же, сколько и до повышения тарифа. Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует, что суммы в платежках за свет для большинства населения в этом месяце останутся неизменными. Об этом он заявил в комментарии "РБК-Украина".

В то же время Рябцев отметил, что объемы потребления электроэнергии варьируются у каждого потребителя.

"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", — пояснил эксперт.

У среднестатистического пользователя нет электричества около 12 часов в сутки, поэтому, соответственно, объемы потребления уменьшаются.

"Что касается сумм в платежках, думаю, в итоге они будут примерно такими же, как были до повышения цен", — прогнозирует Рябцев.

Он также добавил, что ограничения энергоснабжения в любом случае вызвали "вынужденную экономию".

Тариф на свет в Украине

Напомним, с 1 июня в Украине вдвое вырос тариф на электроэнергию для населения — до 4,32 грн/кВт-час. В Министерстве энергетики прогнозировали, что средний размер платежки вырастет на 285 грн.

4 июня заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что средства с повышения тарифа направят на ремонт и восстановление генерации. Это позволит максимально подготовить Украину к зиме.

10 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это поднятие не покрыло рыночную стоимость электроэнергии, которая составляет примерно 7-8 грн/кВт-ч.