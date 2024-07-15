Чи заплатять українці менше за світло у липні: прогноз експерта

Обмеження енергопостачання призвело до "вимушеної економії", зазначив Геннадій Рябцев. Він припускає, що суми в платіжках, в середньому не дуже будуть відрізнятися від тих часів, коли українці платили 2,64 грн за кіловат-годину.

Related video

Українці, найімовірніше, заплатять за електроенергію у липні стільки ж, скільки й до підвищення тарифу. Директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев прогнозує, що суми у платіжках за світло для більшості населення цього місяця залишаться незмінними. Про це він заявив в коментарі "РБК-Україна".

Водночас Рябцев зазначив, що обсяги споживання електроенергії варіюються у кожного споживача.

"У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", — пояснив експерт.

У середньостатистичного користувача немає електрики близько 12 годин на добу, тому, відповідно, обсяги споживання зменшуються.

"Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін", — прогнозує Рябцев.

Він також додав, що обмеження енергопостачання у будь-якому випадку спричинили "вимушену економію".

Тариф на світло в Україні

Нагадаємо, з 1 червня в Україні вдвічі зріс тариф на електроенергію для населення — до 4,32 грн/кВт-год. У Міністерстві енергетики прогнозували, що середній розмір платіжки зросте на 285 грн.

4 червня заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук повідомила, що кошти з підвищення тарифу спрямують на ремонт та відновлення генерації. Це дозволить максимально підготувати Україну до зими.

10 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це підняття не покрило ринкову вартість електроенергії, яка складає приблизно 7-8 грн/кВт-год.