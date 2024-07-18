Скольких людей еще можно успеть забронировать от мобилизации: в Минэкономики предоставили цифры

Критически важные для функционирования экономики и обеспечения потребностей Сил обороны предприятия, компании и организации еще могут забронировать, по подсчетам Минэкономики, около 400 тысяч человек.

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Для обеспечения военных нужд в Украине возможно забронировать около 1,2 млн человек. Об этом Forbes Ukraine сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Сейчас в стране забронировано около 800 тысяч человек. Поэтому, отметил чиновник, еще есть определенный запас.

Кто подлежит бронированию от мобилизации:

Забронировать могут военнообязанных граждан, которые работают:

в органах госвласти, других госорганах, органах местного самоуправления;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые считаются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых является Украина.

Забронировать можно 50% военнообязанных сотрудников предприятия. Его руководитель сам определяет, кого нужно забронировать.

Чтобы забронировать работника, руководитель предприятия должен предоставить список сотрудников с информацией об отчетности компании за последний квартал в центральный орган исполнительной власти или областную госадминистрацию. После бронирования мужчине должны выдать выписку с соответствующим решением, заверенным руководителем предприятия.

Бронь действует в течение года, кроме случаев, когда предприятие прекратило работу, или же забронированное лицо перестало на нем работать.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о трех законопроектах под номерами 11331, 11331-1 и 11331-2, в которых изложены идеи нардепов по экономическому бронированию. Согласно одной концепции, предприятия могут ежемесячно платить военный сбор в размере по 20 тыс. за "критически важного работника". Вторая концепция — защита от призыва лиц, получающих зарплату от 35 тыс. грн. Третья — смесь двух предыдущих.

Также мы писали, что народный депутат Дмитрий Наталуха обнародовал количество украинцев, которые могут стать мобилизационным резервом.